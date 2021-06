Conoce a Leticia Vázquez la bella exjugadora de Santos y León de la Liga MX Femenil

México.- En la Liga MX Femenil hay muchas historias que posiblemente no son contadas o que no se conocen, incluso muchas han sido las jugadoras que de un día para otro ya no aparecen en ningún equipo por diferentes razones pero que aun así no pierden la esperanza de volver o seguir apoyando al futbol femenil desde otro ámbito.

Este es el caso de Leticia Vázquez que debutó en la Liga MX Femenil con León hace ya algún tiempo pero que luego de unas temporadas pasó a ser parte de Santos Laguna donde vivió otro gran momento pero que por temas extra cancha.

Leticia Vázquez tuvo que colgar los botines, así lo expresó la jugadora en sus redes sociales. Aunque no fue hace mucho tiempo de eso, actualmente se encuentra jugando en ligas amateurs pero se desconoce si volverá a pisar el campo de la Liga MX Femenil.

Aun así el mundo no terminó para Leticia Vázquez quien encontró en las redes sociales la gran oportunidad para seguir vigente y que los fans que había logrado en su paso por el futbol estuvieran al pendiente y eso es gracias a su canal de Youtube en el que desde hace algunos meses comenzó a compartir contenido interesante, principalmente con entrevistas con otras mujeres futbolistas que han sufrido para llegar a estar donde lo están.

Aunque no es muy activa ya que su última publicación fue hace 3 meses en donde publicó el video dando la explicación de por qué dejó el futbol, bajo el nombre de "Me volví abrazar". Leti explica que dejó de jugar por no sentirse a gusto con la manera en la lo hacia, llegó a un punto ya no disfrutaba el estar en un campo, además de que temas familiares ayudaron a que decidiera a dar un paso al costado.

Pero como ella lo mencionó en su video, su vida prácticamente volvió a iniciar y encontró de nuevo esa luz que le diera las ganas de volver a practicar al futbol y así lo hace, además de centrarse en su vida totalmente personal y sus metas que por el futbol y estar en otros temas no había podido cumplir.

De igual forma Leticia Vázquez no es una desconocida en las redes ya que solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 27 mil seguidores en donde cada uno de ellos le demuestran su incondicional cariño en las publicaciones sean o no de futbol. Además se ve que su gran carisma fue fundamental para haber hecho una conexión con la afición tanto de León y Santos.

Es muy fan de compartir sus grandes logros, como también momentos más íntimos con su familia. Le gusta mostrar los grandes viajes que ha tenido la oportunidad de hacer como a finales de Champions League y otros eventos siempre ligados al futbol. Y claro no pueden faltar esos momentos de relajación desde la playa, albercas y otros lugares más.