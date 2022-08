Conoce a Vanessa Bazán, la bella empresaria y modelo que se debe a sus fieles fans

México.- El mundo de las redes sociales está con un lugar ideal para cada una de las influencer que desean destacar entre miles de ellas aunque muchas no buscan lo que otras y ven la manera de conseguir lo mismo pero por un camino diferente, así es el caso de Vanessa Bazán quien se ha ido ganando el corazón de sus seguidores pero gracias a su carisma y a su figura que aunque posee una silueta de ensueño ha dejado saber que no quiere que solo por ello se le reconozca.

Vanessa Bazán es una fiel creyente de que su contenido es hecho para sus seguidores por lo que no planea privarlos de ello y que utilizará solo sus redes publicas para darlo a conocer. La nacida en Colima se define como una mujer hogareña que lo que más ama es pasar es tiempo con su familia y conocer mucha gente lo que le hace sentirse bien con ella misma y con quien la rodea. En una reciente entrevista con el diario Pásala, aseguró que su imagen no será vista en OnlyFans debido a que no ve la necesidad de mostrarse demás ante los fans.

Si bien piensa que no necesita enseñar más, sí tiene algunas fotos algo picantes en sus redes con las que engancha a sus fans y con las que busca llegar a más seguidores pues apenas ha iniciado a sumar más usuarios, al día de hoy poco más de 200 mil personas la siguen por su sencillez y por ser un ejemplo de superación y ser algo un poco diferente de las influencers "tradicionales".

Así de encantadora luce Vanessa Bazán ante las cámaras | Foto: Instagram (@vanessabazan.__)

Vanessa Bazán es una mujer completa, si bien el mundo del modelaje le ha dejado mucho a su vida en cuestión de dinero tambien es una empresaria que le gusta manejar su tiempo y dinero a la forma en la que mejor le parezca por lo que la hace aún más especial. En lo que respecta al tema de su personalidad es muy amorosa con su hija y familia, tiene gustos sencillos como el sushi o los boneless, incluso hasta su gusto con los hombres es sencillo, detalles, buen trato y sobre todo honestos, con eso se podría conquistarla.

Te recomendamos leer

La tambien empresaria luce una figura de ensueño | Foto: Instagram (@vanessabazan.__)

Al día de hoy Vanessa Bazán apenas está creando una comunidad en sus redes, especialmente en Instagram en donde tiene algunos regalos con los que ha podido reunir más de 200 mil personas y que van en aumento en donde puede verse la gran figura con la que cuenta y la gracias con la que se luce ante la cámara. Por ahora tiene pocas publicaciones pero con lo que hay puede defenderse ante las miles de otras creadoras de contenido.