Conoce a Zulma Quiñónez, la primer árbitra sudamericana encargada del VAR

La paraguaya Zulma Quiñonez hará historia el día de hoy en el futbol paraguayo, cuando hoy este en la cabina del VAR en el partido entre Nacional y Sol de América de la fecha 22.

Quiñonez, es la primera mujer que esta a cargo del VAR en el futbol sudamericano, un hecho historicó para el futbol mundial, esto abre las puertas a mas mujeres que están dedicadas al balompíe internacional en distintas ligas de sudamerica y otras latitudes.

Zulma Quiñonez forma parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) desde 2008, y para la paraguaya es un orgullo estar a cargo de una responsabilidad tan grande detras de la pantalla que tomará las decisiones mas cerradas durante el partido de la jornada 22 del torneo paraguayo el día de hoy.

Quiñonez dirigió en 2007 su primer partido de escuela de fútbol en la cancha de arena que tenía el Club Sol de América. Eran niños de 6 a 7 años aproximadamente. Se había pegado el susto de su vida pues no creía que podía tenerle tanto miedo a esas criaturitas que la amedrentaban.

En el 2012 empezó a formar parte de la lista de árbitros internacionales. Hasta ahora tiene un historial de tres torneos internacionales, donde participó representado a Paraguay.

Zulma Quiñonez estará en el VAR hoy en la liga paraguaya. Foto Twitter

La paraguaya tiene un largo recorrido en el futbol, estos son algunos de los torneos y ligas en los cuales ha trabajado: Mundial de Brasil Sub 20 en 2012, Mundial de Bolivia Sub 20, Juegos Odesur de Chile en 2013, Copa Libertadores en 2013 en Brasil, Copa América de Ecuador en 2014, Copa Libertadores en Colombia en 2015, Copa Libertadores de 2016 en Uruguay, Mundial Sub 17 de Venezuela en 2017, Copa Libertadores de 2017 en Paraguay, Mundial Sub 20 en Ecuador en 2018, Copa América de 2018 con sede en Chile, Copa Libertadores de 2018 en Brasil y Copa Libertadores de 2019 en Ecuador.