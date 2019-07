Conoce a la guapa esposa de Héctor Herrera

No cabe duda de que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, y este es el caso de la esposa de Héctor Herrera, considerado uno de los jugadores mexicanos de mayor nivel en la actualidad. Herrera es un futbolista mexicano que juega como centrocampista. Actualmente milita en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España, además es también jugador internacional habitual con México.

Actualmente Héctor Herrera ha cosechado grandes triunfos en lo profesional tanto en lo personal, en este último ha logrado formar una hermosa familia a lado de su esposa Shantal Mayo, quienes han procreado a sus dos bellos hijos, David y Valentina.

Héctor Herrera conoció a Shantal Mayo llevan una sólida relación desde hace 10 años. Se conocieron en Pachuca y desde ese momento han sido inseparables. Ella se dedica a apoyar a su esposo desde que el militaba en la Segunda División del futbol mexicano, cuando se encontraba jugando con el Tampico Madero y a cuidar a sus hijos.

Ella ha estado en sus logros y lo ha visto escalar en el mundo del futbol, como cuando llegó a las filas del Pachuca en el 2010 para que debutara con el primer equipo en 2011, año en el cual ganó el Balón de Oro como el Novato de Apertura.

En redes sociales se puede ver la linda relación que llevan, en la cual Héctor presume a su esposa, quien sin duda posee una belleza inigualable y ella también le responde con mensajes amorosos.

Mayo no falta a las premiaciones y alfombras rojas con el jugador y se dan sus tiempos para pasar tiempo juntos.

Héctor Herrera llega al Atlético del Madrid

El Atlético de Madrid hizo oficial este miércoles el fichaje del mexicano Héctor Herrera, haciendo así que el mediocampista diera un gran salto a un de las competencias más importantes de Europa, pero nadie se imagina que “HH” estuvo cerca de no debutar en la Primera División.

En el verano del 2011 el jugador le dio una última oportunidad al futbol, momento en el que Efraín Flores, quien era entrador del equipo estelar del Pachuca, lo rescató del Tampico Madero de la Segunda División, así lo dio a conocer el propio entrenador en una entrevista.

Héctor Herrera en sus primeras convocatorias con la Selección Mexicana/Jam Media

“Me tocó cuando Pachuca todavía no tenía una cartera tan abierta, no teníamos un presupuesto muy grande entonces debíamos de echar mano de lo que teníamos en la cantera y les pedí que al término de la temporada me juntaran a la Sub-17, Sub-20 y la Segunda División, que jugaba en Tampico, esta Segunda División de Tampico no la teníamos en fuerzas básicas, no conocía a muchos jugadores”, recordó Flores.

“Hicimos un triangular, prácticamente estuvimos una semana trabajando con todos estos chicos y ahí es donde yo me percató que en Tampico este muchacho Héctor, no era un Sub-20, no era un Sub-17, ya tenía un poco más edad. Lo vi un día, dos días, tres días, lo estaba moviendo de posiciones y me llamó mucho la atención el potencial que podía tener y fue la manera como lo invitamos al término de esa semana”.

Herrera convenció a Efraín Flores durante la pretemporada y debutó en la jornada inaugural del Apertura 2011 ante Santos. En ese torneo el centrocampista estuvo presente en 12 compromisos, de los cuales 11 los hizo como titular.

Efraín Flores, técnico que recatara a Héctor Herrera de la Segunda División/Jam Media

“Después me enteró por él mismo, que me dice ‘mire profe sino me hubiera dado la oportunidad la verdad ya pensaba regresarme a Baja California por mi edad, pensé que estaba en el olvido, en el exilio allá en Tampico y si no me llegaba ese verano pensaba regresarme a Baja California’, esa es palabra que él me dijo, yo no lo sabía”.

Después varios años, el Efraín Flores que rescato a Herrera del olvido, confía en que triunfe en el Atlético de Madrid, pues considera que su técnica y disciplina táctica le ayudarán para triunfar en el futbol español.

“Puedo pensar que en el Atlético puede dar más, creo que el potencial de Héctor sumamente fuerte, estoy convencido que la capacidad técnica que él tiene, con una capacidad táctica porque también es un semitécnico en la cancha porque tiene una lectura del juego de una manera muy importante, sabe ubicarse y sabe posicionarse en el campo de una manera muy fuerte que cualquier técnico, en el buen sentido de la palabra, se enamora de él para tenerlo siempre en su equipo”.

Héctor Herrera con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012/Jam Media

“Es alguien al que le puede dar una tarea, una encomienda y te lo lleva a cabo y como decimos, los líderes son para llevar a cabo bien sus tareas y para ayudar a otros que cumplan sus tareas. Yo no tengo duda que en el Atlético pueda triunfar también como llegó a ser capitán del Porto por encima de Iker Casillas”.

Héctor Herrera cuenta con dos Mundiales con la Selección Mayor de México, además de ser uno de los campeones olímpicos de Londres 2012.