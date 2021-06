Conoce cómo el rehabilitar el diafragma ayuda pacientes con secuelas de COVID-19

Fisioterapeuta Leonel Hernández. Foto: José Betanzos

La pandemia por COVID-19 comenzó hace más de un año, y es hora que aún sigue habiendo cientos de miles de infectados en todo el mundo. Hace sólo un par de días, en Sinaloa regresamos a semáforo rojo en cuanto a contagios, por lo que las medidas preventivas como la sana distancia, el uso de cubre bocas y el lavado de manos debe continuar.

Muchas de las personas que han sufrido esta enfermedad, y que han salido adelante, se han quejado de algunas secuelas que la misma les dejó, ya se respiratorias e incluso musculares. Es por ello que nos dimos a la tarea de entrevistar a Leonel Hernández, Fisioterapeuta que además es columnista para esta casa editorial, quien nos platicó cómo la fisioterapia puede ayudar a mejorar la condición de estos pacientes con secuelas, y sobre todo, platicar sobre el diafragma y el potencial que tiene para las personas que tuvieron COVID, y que por alguna u otra razón no pueden respirar bien, hacer actividades como debería, o tiene diversos dolores.

¿Cómo ha sido la cantidad de casos que han salido con secuelas que te han llegado?

Desde que comenzó el COVID-19 ha tenido diferentes maneras de presentarse en los pacientes, porque terminan su tratamiento de medicamento de 2 o 3 semanas, tuvieron reposo, pero estamos olvidando algo básico, que es el reestablecer el cuerpo para función total. Hacer que todo esté trabajando en armonía. Porque con el COVID nos tratamos con medicamentos, pero olvidamos las conexiones que el mismo cuerpo tiene.

¿Qué relación tiene el diafragma con el cuerpo y por qué es tan fuerte?

Todo trabaja en conjunto, pero debido a las conexiones que tiene el diafragma, se pueden ver alteradas desde cervicales, lumbares, la zona torácica o la espalda media. El diafragma tiene una relación muy fuerte porque es el músculo principal de la respiración. Nosotros cuando inspiramos, lo que hace el diafragma es que se contrae y baja, para darle oportunidad a los pulmones que tomen aire, y cuando expiramos, el diafragma se relaja, los pulmones sacan el aire, y se vuelven un poco más pequeños. Si nosotros tenemos el diafragma lo tenemos tenso, contraído, por lo mismo que en el COVID, no podemos respirar bien, porque el músculo se tensa, entonces los pulmones no van a poder moverse como deberían de hacerlo. Si esto pasa, no sólo se afectan los pulmones, porque el diafragma es un músculo que está conectado con el estómago y el hígado, con el pericardio y la pleura de los pulmones. Entonces podemos tener problemas estomacales y entre algunas otras patologías.

¿Qué tipo de tratamientos son los que estás implementando para hacer que el diafragma vuelva a trabajar como debe?

Existen distintas técnicas, nos manejamos mucho con técnicas pasivas para relajar. En los siguientes videos mostraremos un poco de eso, pero es prácticamente jugar con la respiración, mientras inhalamos no hacemos nada, cuando sacamos el aire entramos directamente en el músculo, y comenzamos a relajar con técnicas manuales.

¿Qué otro tipo de recomendaciones a las personas que, si bien no presentan secuelas graves, si tienen molestias respiratorias o musculares?

Mi recomendación más grande es que se acerquen para ver si algún músculo de la respiración tiene algún problema, para tratarlo y que vuelvan a poder llevar sus actividades diarias sin ningún problema.

