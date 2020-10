Conoce más a Diego Dreyfus, coach de Javier Hernández a quien culpan del mal momento del futbolista

Los Ángeles.- El entorno de Javier 'Chicharito' Hernández ha cambiado mucho desde hace algunos años. Sus problemas extra cancha como los que son propios de su rendimiento han puesto aun más en duda su capacidad para seguir jugando al futbol. Ahora la polémica se centra en su coach de vida personal, Diego Dreyfus quien llegó hace algunos años a la familia Hernández Kohan.

Esta persona se ha ganado el odio de gran parte de los aficionados de Chicharito y de otro gran número de personas que no necesariamente son fans del futbol pero si tienen una opinión diferente de lo que realiza un coach de vida, pues a su parecer es algo innecesario y bastante caro.

Diego Dreyfus es un joven mexicano que ha probado suerte en la actuación, emprendiendo y su más reciente y rentable profesión el ser coach de vida de personas famosas Una de ellas Javier Hernández. Sus estudios si fueron culminados al recibirse como ingeniero físico en la Universidad Iberoamericana, su paso por la actuación la consiguió en el CEFAC también en México.

Pero encontró su don en el manejo de situaciones personales de alguien más, así fue como inició su carrera en el coach. Su principal función es hacer reflexionar y aconsejar a la persona que lo contrate, para darle una nueva visión en su vida y sepa como afrontar las nuevas realidades de la misma. Evidentemente esto no es algo barato, pues se le ha visto viajando junto a Chicharito algo que cubre el mismo futbolista como parte de su sesión.

Diego y Javier han encontrado una gran amistad tras sus sesiones | Foto Twitter Diego Dreyfus

Básicamente ese es su rol junto a su "cliente". Diego se hizo amigo de Javier desde su paso por el West Ham en Inglaterra, ya desde ese momento el futbolista venía con algunos problemas principalmente en su carrera en el deporte. La ayuda de Diego comenzó, principalmente haciendo cambiar la forma de pensar de Chicharito, algo que se vio con el paso del tiempo. Luego se mudaron a España cuando fichó con Sevilla y ahora viven en Los Ángeles en su nuevo paso con el Galaxy.

Desde hace tiempo las personas comenzaban a generar ruido acerca de esa "amistad" pues consideraban que solo estaba dañando la carrera del jugador. Y así se dejó ver cuando en su presentación con el Galaxy, Hernández se hizo llamar una leyenda del futbol, algo que no no cayó bien en el mundo del deporte. Si bien no fue algo que le dijo su coach muchos se los atribuyen por su influencia.

Se ha involucrado totalmente con la familia incluyendo a Sarah Kohan | Foto Twitter Diego Dreyfus

Ahora con el mal momento que vive con el equipo de Los Ángeles los reclamos subieron de tono pues están más que seguros que ha destruido la carrera de Javier. Diego ha tenido ya algunas respuestas en redes sociales ante todos esos comentarios dejando claro que solo se enfoca en gente ganadora.

"Si vienes a visitar mi perfil con respecto a la carrera de cierto futbolista que no nombraré (@CH14_ jajajajajaj), quiero que sepas que mis servicios como destructor profesional de carreras CHINGONAS esta disponible. Pero requiero EXITOSOS, no pende**** como tú comprenderás!".

Los ataques se hicieron más fuertes cuando el periodista Álvaro Cruz dejó al aire la cantidad que paga Hernández por una sola sesión, la cual es de 900 dólares, poco más de 19 mil pesos mexicanos. Ante eso los comentarios no se hicieron esperas. Incluso muchos más se han atrevido a asegurar que Diego y Sarah, pareja de Chicharito tienen un romance, esto derivado a ciertas palabras que el coach dijo en algunos de sus podcast.

Sin embargo en sus redes sociales también se muestra la parte contraria de todos esos malos comentarios. Son muchas las personas que le agradecen por sus consejos y material que día a día comparte con ellos para mejorar sus vidas y lograr entender mejor las cosas.