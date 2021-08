"Conozco a todos los narcotraficantes": Julio César Chávez recuerda el día que conoció al "Chapo", el "Mayo" y otros capos

México.- La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, conoció a grandes capos del narcotráfico como "El Chapo" Guzmán, el "Mayo" Zambada, Amado Carillo Fuentes y los Arellano Félix, con quienes tuvo una relación "muy buena", pues le daban lujosos regalos e incluso droga.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Julio César Chávez confesó que conoce a "todos los narcotraficantes", en referencia a grandes capos de años atrás a quienes conoció durante el auge de su carrera pugilista.

"Conozco a todos los narcotraficantes, al 'Chapo' Guzmán, Amado Carrillo, al 'Azul', al 'Mayo' Zambada, al 'Güero' Palma, los Arellano, a todos los conozco", aseguró.

El boxeador recordó que todo ocurrió cuando él se coronó como campeón del mundo, tras lo cual los temidos narcotraficantes le mandaron llamar para conocerlo.

"Mejor hacer amigos que enemigos"

Él asegura que no hubiera podido negarse, pues de repente llegaban a buscarlo camionetas repletas de hombres armados. "Oye, te quiere conocer el patrón, que vayas para allá", le decían, a lo que él cuestiona: "¿y si no iba?".

"Mejor hacer amigos que enemigos, es por eso que gracias a dios estoy vivo, porque con nadie me he metido, ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso, que lo mío es el deporte", argumentó.

El 12 de septiembre de 1992, Julio César Chávez derrotó a Héctor "Macho" Camacho en Las Vegas, Nevada, consagrándose como el campeón mundial en peso superligero.

Esa victoria marcaría un antes y un después en la vida del boxeador, pues fue en la fiesta posterior a la pelea cuando probó por primera vez la cocaína, y lo hizo precisamente gracias a los capos del narcotráfico que conoció ese día.

Tras convertirse en campeón mundial, Chávez fue buscado por los capos del narcotráfico, que querían conocerlo. Foto: Especial

"El día que yo le gané a 'Macho' Camacho, ese día había como mil años de cárcel. Estaban en la reunión los Arellano Félix, estaba el 'Güero' Palma, estaba Amado Carrillo 'El Señor de los Cielos', estaba el 'Chapo' Guzmán, estaba el 'Azul' Esparragoza, estaba el 'Mayo' Zambada, y todos querían conocerme".

El pugilista mexicano narró que todos los capos platicaban entusiasmados sobre la pelea, pero él "andaba bien loco", pues "era el primer día que quería consumir (droga)", por lo que los interrumpió para expresar su deseo. Para su sorpresa, ninguno de los narcotraficantes tenía cocaína en ese momento.

"Hasta que yo me enfadé y les dije 'cómo chingan', yo lo que quería era perico (...) Y había como 300 cabrones armados y de ellos nadie traía perico, y dije: 'nadie trae perico, pues me voy a la chingada'".

Si embargo, los líderes criminales no dudaron en detener al boxeador y conseguirle la ansiada sustancia. Ese sólo sería el inicio de una estrecha relación con los grandes nombres del narcotráfico.... y la adicción.

Chávez relató que a las dos semanas de aquel primer encuentro los narcotraficantes se pelearon entre ellos, pero a él siempre lo respetaron "porque sabían perfectamente bien que era amigo de todos".

Pese a que la relación fue "muy buena", el pugilista reveló que nunca le ofrecieron entrar al negocio del narcotráfico y él jamás habría aceptado, pues lo suyo es el deporte, pero sí recibía regalos ostentosos por parte de los narcos, como relojes, joyas e incluso droga.

Leer más: Delegación Mexicana desfila orgullosa en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

"Me regalaban la droga, muchos diamantes, relojes", afirmó el campeón mundial, y aunque intentaba rechazarlos, le insistían diciéndole: "es un regalo, cabrón".