¡Conquista el Caribe! Jilissa Ann Zoltko usa sorpresivo traje de baño que levantó suspiros

San Bartolomé.- Jilissa Ann Zoltko, hace semanas, no pudo resistir su salida del Caribe que decidió volver a una de las islas que comprenden dicha zona, nada más que, esta ocasión, no viajó rumbo a San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis), isla que le concedió una cordial y hermosa bienvenida para disfrutar de sus prestigiosas playas y atracciones donde pudo enamorar a sus habitantes, así como a sus millones de seguidores que, este día, se asombraron por increíbles fotografías sobre la arena de otra isla.

Jilissa afirmó que ella quisiera vivir en el Caribe por tan lindos tratos que recibio durante su estancia. Ahora probó la oportunidad de conocer a la isla de habla francesa San Bartolomé, conocida comúnmente como Saint Barth que se posiciona como uno de los territorios más famosos en virtud de sus playas de arena blanca y tiendas de moda. Ann fue a comprobar esas características y, desde luego, quedó impresionada por lo que sus increíbles ojos detectaron en solo unos segundos.

Su reaparición en San Bartolomé tuvo un buen inicio, pero eso solo fue el comienzo. Su corazón latió con mucha felicidad por el paisaje tan bonito que hubo en ese momento. Únicamente hizo falta retirar parte de su vestimenta de viajera para endulzar el amor y el sentimiento de los distintos habitantes que se encontraron en el mismo lugar que ella y la apoyaron en dar un breve recorrido por el lugar especial que quiso visitar. Por supuesto esa acción acaeció después de disfrutar de la arena y el mar.

La asombrosa figura de Jilissa centelló una ráfaga de impresión. Cuando su parte inferior estuvo sobre la suavidad de la playa comenzó a posar como ella sabe hacerlo, muy linda, con un rostro de ángel y con una actitiud que levanta los suspiros de la gente y su esfuerzo para obsequiar diversas palabras de halago. La estadunidense dio muestra del por qué es una señorita popular y referente en la rama de los trajes de baño. Sus fotos describen su potencial y su modo esencial de ganarse el corazón de la gente de redes sociales.

Jilissa Ann Zoltko publicó hace cinco horas un póquer de imágenes en bikini y sentada sobre la arena. El sol y las olas fueron los elementos ideales para servir de fondo, mientras su sonrisa y sus divinas propiedades originaron un encanto más fuerte de lo común en sus 1.7 millones de followers que expone en Instagram. En la ocasión que esta nota aparecerá en Debate esta princesa testifica 313 mensajes a totalizar y 1.2 millones de personas que le dieron like a su último post que encamina a ser distinto a los demás en cuanto a sus registros.

