Consejo Mundial de Boxeo se plantea cambio de reglas tras pelea de Canelo Álvarez vs Yildirim

Ciudad de México.- Tras la poderosa victoria de Saúl "Canelo" Álvarez ante el turco Avin Yildirim de este pasado sábado, el Consejo Mundial de Boxeo encabezado por Mauricio Sulaimán expresó que evidentemente debe haber una revisión en las reglas para seleccionar a los rivales y más cuando se tienen en juego los títulos. Asegura que hubieron fallas al permitirse esa pelea.

"Lo siento por Avni Yildirim, a veces en el papel no refleja las acciones y fue desafortunado, tuve grandes expectativas. Es cuestión de revisar el proceso (de elección) que no está funcionando con algunas reglas", dijo Sulaimán a Boxing Social.

Saúl Álvarez no le dio la oportunidad de golpearlo, desde el round 2 las cosas se pusieron del lado del mexicano y solo era cuestión de tiempo para que llegara la acción que culminara con la pelea. Yildirim no pudo continuar tras el tercer asalto luego del fuerte impacto de Canelo, su equina ya no lo dejó salir y ahí culminó la pelea.

Sulaimán asegura que se comenzará la revisión desde el inicio para ver donde es que se tiene el problema, además de que señaló que Yildirim venía de una pausa de 2 años algo que también tuvo que ser considerado pues era una gran desventaja para una pelea por un título como pasó el sábado donde no se vio lo que realmente puede dar.

"Definitivamente tenemos que ir atrás y revisar lo que está pasando, cómo las cosas evolucionan", finalizó el presidente del CMB. La culpa de que esta pelea no es de Canelo, pues realizó lo que debía, sino de las formas en las que se seleccionan los rivales, este combate era una obligación para el mexicano si quería ganar el título en las 168 libras.

Canelo Álvarez continua agrandando su récord el cual llegó a 55 peleas ganadas, un empate y una derrota, misma que acarrea desde el 2013 cuando cayó ante Floyd Mayweather. Se habla de una posibilidad de una tercera pelea contra Gennady Golovkin pero solo es un rumor por lo que será difícil ver un combate de nuevo entre ellos.

Ahora el mexicano se prepara para su siguiente pelea la cual parece que si representarán una verdadera odisea, se ha confirmado que su combate por el título de la OMB será ante el británico Billy Joe Saunders mismo que si tiene actividad pues apenas en el 2020 tuvo su último combate. Esto está programado para el próximo 8 de mayo de 2021.