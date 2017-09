Contador se retira a lo grande en la Vuelta

España.- El español Alberto Contador (Trek) se impuso este sábado en el Alto del Angliru, en la 20ª etapa de la Vuelta a España, que, salvó gran imprevisto, el británico Chris Froome ya se ha asegurado ganar el domingo.

¡ENHORABUENA CONTADOR! Espectacular la demostración de lucha y coraje que ha dado el pinteño en la subida al Angliruhttps://t.co/MkEB4qMzsT pic.twitter.com/lIDzQJ3HMD — AS (@diarioas) 9 de septiembre de 2017

Contador, que no podía pedir más ante su próxima retirada, venció en solitario en el mítico alto de la Vuelta, por delante de Wout Poels, segundo, y del líder de la ronda española, Chris Froome, tercero del día.

"No podía haber un final más bonito que este, consiguiendo ganar en el Angliru", dijo Contador tras la etapa.

ÚLTIMA HORA | Contador gana en El Angliru y Froome es virtual vencedor de la Vuelta https://t.co/4dILWk0fv2 — EL PAÍS (@el_pais) 9 de septiembre de 2017

"Siempre he dado todo, esta mañana lo tenía claro que era mi día, tenía que despedirme de esta manera, no había un momento ni un sitio mejor que este para despedirme", aseguró el 'Pistolero'.

Su épica victoria este sábado en medio de un día de viento y de lluvia, por momentos, rubrica una carrera en la que se cuentan tres Vueltas (2008, 2012, 2014), dos Tour de Francia (2007, 2009) y dos Giros (2008, 2015).

Así entró en L'Angliru @albertocontador

RT para felicitarle por su última victoria pic.twitter.com/yTotbt3ZVt — La Vuelta (@lavuelta) 9 de septiembre de 2017

El ciclista español, ya ganador en este mítico alto en 2008, se marchó en el descenso del alto del Cordal, segunda dificultad montañosa del día, acompañado por su compañero de equipo colombiano Jarlinson Pantano.

Contador, que contó con la ayuda de ciclistas de otros equipos que parecían querer facilitarle la mejor de las despedidas, fue alcanzando a todos los miembros de la escapada del día, quedándose al final con Marc Soler.

El ciclista del Trek acabaría dejando atrás también al joven corredor del Movistar para acabar recorriendo en solitario los últimos cinco kilómetros y llegar en solitario a la meta. Apretando los dientes, el español sorteó las duras rampas de hasta el 20% en una de las grandes cumbres del ciclismo español para cerrar a lo grande su carrera como ciclista profesional.

Increíble @albertocontador .Hoy deja el ciclismo en lo más alto. La victoria de hoy ya será siempre recordada. Bravo Alberto! pic.twitter.com/FxAqzdkjOI — Trek Bicycle Spain (@TrekBikesSpain) 9 de septiembre de 2017

Contador estuvo, incluso, por unos momentos acariciando el podio, pero finalmente se quedó a las puertas, en el cuarto lugar de la general, que encabeza un Froome, que el domingo salvo gran imprevisto verá cumplido su sueño de ganar una Vuelta.

¡HISTÓRICA VICTORIA DE @albertocontador EN EL ANGLIRU! El podio no es posible, pero Contador se despide a lo grande pic.twitter.com/B8ODqbAVA1 — COPEdaleando (@Copedaleando) 9 de septiembre de 2017

"Es una sensación increíble. Vaya manera de acabar tres grandes semanas de carrera", dijo un satisfecho Froome, que entró en la meta en tercera posición con una gran sonrisa en la cara.

"Haber logrado el doblete Tour-Vuelta es una gran sensación", añadió el británico, que el domingo completará un doblete que no consigue nadie desde 1978 cuando lo hizo el francés Bernard Hinault.

Cómo siempre Alberto Contador dando lección de ciclismo en la subida al Angliru ¡¡QUÉ GRANDE ERES!! pic.twitter.com/7Qeoj8cn2p — Total Triatlón (@TotalTriatlon) 9 de septiembre de 2017

Antes, sólo su compatriota Jacques Anquetil había logrado esa gesta al imponerse en esas dos grandes en 1963. El británico, arropado por su equipo, volvió a dar prueba de su fuerza al dejar atrás en las duras rampas del Angliru, al segundo de la general, el italiano Vincenzo Nibali, que sufrió una caída en la bajada del Cordal.

"Hoy ha sido una etapa para olvidar, ya que me he caído en la bajada del Cordal y ha hecho que perdiese contacto con los mejores, afortunadamente no me he apeado del podio", dijo el italiano.

El 'Tiburón' subirá al segundo cajón del podio el domingo en Madrid, mientras en la tercera posición se colocará Ilnur Zakarin.

El ruso acabó desbancando del tercer puesto al holandés Wilco Kelderman, el gran damnificado este sábado en el 'infierno' de las montañas asturianas. El holandés no pudo aguantar el ataque del ruso en los últimos metros de la subida al Angliru.

El domingo tendrá lugar la 21ª y última etapa de la Vuelta a España, de 117 km, entre Arroyomolinos y Madrid. Una etapa, tradicionalmente dedicada a homenajear al ganador de la Vuelta y que en esta ocasión también servirá como gran despedida a Alberto Contador, una leyenda del ciclismo español.

Con información de AFP