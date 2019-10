Conte define "ignorantes y estúpidos" a aficionados de Juventus que lo tachan de traidor

Roma, Italia.- Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, definió este sábado “deficientes, ignorantes y estúpidos” a unos aficionados del Juventus Turín, su exequipo y eterno rival de los milaneses, que pidieron quitar la estrella con su nombre en el Allianz Stadium al considerarle un traidor.

En víspera del duelo entre el Inter y el Juventus, algunos aficionados del conjunto turinés recogieron más de 15.000 firmas para pedir al club sacar el nombre de Conte del “paseo de las estrellas” ubicado en el Allianz Stadium, una iniciativa criticada por el presidente juventino, Andrea Agnelli.

“Yo lo siento que Agnelli haya intervenido sobre este tema, porque al hacerlo dio importancia a una contestación grosera, vulgar, falta de valores. Dio espacio a la ignorancia”, aseguró Conte, muy fastidiado, en la rueda de prensa de la víspera del Inter-Juventus.

Hace diez días dije que la culpa de esto a veces es de la prensa, porque da espacio a cosas groseras. Anima al odio y a la violencia. Habría preferido que nadie diera espacio a estos deficientes, ignorantes, estúpidos”, añadió.

Conte, exemblema del Juventus tanto de jugador como de entrenador, firmó por el Inter el pasado verano y el reencuentro de este domingo en San Siro con su exequipo provocó una nueva ola de críticas por parte de la afición juventina.

“El futbol no debe animar al odio. Si es así, yo seré el primero en decir basta. Nadie me obliga a ser entrenador. Estamos en una sociedad en la que triunfa el odio”, dijo el técnico del Inter, que no escondió su profundo fastidio por la situación.

Antonio Conte celebrando una victoria del Inter/EFE

Después de mi experiencia en Inglaterra (con el Chelsea), regresé y me encuentro en dificultad porque veo situaciones que me hacen lamentar haber vuelto a Italia. Hasta que mi pasión por este deporte supere estas cosas, seguiré. Pero cuando ya no sea así, me iré”, agregó.

Y sentenció: “No seré una gran pérdida para el futbol, pero tampoco el futbol, si es esto, lo será para mí”.