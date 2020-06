Contento porque jugaré este año con los Tigres: Sebastián Lizárraga

Guasave.- Luego de que el joven receptor de Algodoneros de Guasave, José Sebastián Lizárraga, causara baja este año de las sucursales de la organización de Orioles de Baltimore, la suerte le sonrió de nuevo rápidamente al ser reclutado por Tigres de Quintana Roo, institución con una rica historia en la Liga Mexicana de Beisbol.

Su incorporación al cuadro felino trajo consigo una motivación más para este prospecto mazatleco, quien asegura trabajar arduamente para buscar un lugar dentro del line up de Tigres, pues de lograrlo, aspiraría también a un lugar dentro del róster de Algodoneros para la temporada 2020-2021 de la pelota invernal.

¿Cómo reaccionó al enterarse de que ya no tenía trabajo con Orioles?

Bueno, me cayó de sorpresa, pues me habían llamado por la mañana y primero me preguntaron sobre mi estado de salud por lo del coronavirus, y también cómo estaba mi familia, y ya después me dieron la triste noticia de mi baja con ellos.

¿Cómo está el ánimo de momento?

Anímicamente sí me dio un bajón mi salida de Orioles, pero la verdad es que ya tengo un poco de experiencia en este tipo de situaciones, pues me pasó esto mismo con Marlins de Miami, sin embargo, reconozco que sí afecta.

¿Dónde pretende jugar este verano?

Estoy feliz porque jugaré este año en Liga Mexicana de Beisbol con los Tigres de Quintana Roo, creo que es un buen plantel, el cual siempre está compitiendo por el campeonato y la verdad espero aprovechar esta oportunidad que me dan.

¿Cuáles son sus expectativas para este 2020 en Liga Mexicana del Pacífico?

Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Guasave con Algodoneros, estuve toda la temporada con ellos y me sentí muy contento, tengo muchas metas para este año y porqué no buscar la titularidad para poner números y tomar más experiencia en esta liga, la cual es la mejor de México.

¿Cómo ve sus posibilidades de jugar con Tigres este año?

Es difícil, además es un equipo con muchos años y una rica trayectoria, donde hay muy buenos jugadores, así que tendré que poner el extra y mucho más para poder llenarle el ojo al mánager y estar al cien por ciento con el equipo, así que todo dependerá de mí.

¿Qué opina sobre la ratificación de Óscar Robles como timonel de Algodoneros?

Es un excelente mánager, la verdad me sentí muy a gusto con él y creo que todos mis compañeros también. La verdad es que insisto que sí me da mucho gusto que siga en el banquillo de Algodoneros, pues siempre comprendió a todos los jugadores y será motivante tenerlo como estratega de nuevo en esta temporada que viene.

