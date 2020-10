Contra Julio César Chávez Jr., voy a pelear limpio: Nicolás Masseroni

El argentino Nicolás Ezequiel Masseroni se comprometió en pelear de forma limpia y darlo todo en el ring para el combate que sostendrá ante el excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. que se realizará el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La contienda se efectuará en el gimnasio que Chávez Carrasco está construyendo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales más importantes de la capital de Sinaloa . El evento será transmitido vía streaming por medio de Sala Estelar.

"En las 20 peleas que tengo no tengo faltas, no me han descalificado por algún golpe ilegal, me gusta pelear limpio, sin recurrir a trampas y en el compromiso que voy a tener en Culiacán, respetaré la reglas", dijo "Bam Bam" Masseroni.

Para el argentino será su quinta contienda en terrotorio mexicano. Ha ganado sus últimos dos combates. En su más reciente contienda, el sudamericano se impuso por nocaut sobre Eduardo Herrera, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Nicolás Masseroni también habló de la pelea que tuvo Chávez Carrasco ante Mario Cázares, el pasado 25 de septiembre en Tijuana, donde éste último ganó por decisión técnica.

"La pelea fue pareja, porque tuvo momentos muy lucidos Julio, Cázares la 'amarañó' bien, porque pegaba y agarraba, pegaba y agarraba, para mí hubiera sido un lindo empate, para no dejar amargo a niguno", opinó el argentino, en declaraciones al canal TV Boxeo, de YouTube..

"Cázares también hizo un buen trabajo, más allá de lo que las cosas que de repente pudieran haber sido sucias, que a mi parecer no estuvieron bien, pero bueno cada uno utiliza sus armas. Mario Cázares no se va a poner a pelear mano a mano con Julio, que pega más fuerte, que subió más fuerte, más plantado", refrió Masseroni.

Nicolás Ezequiel dijo que desde muy pequeño empezó a practicar el boxeo y ya tuvo la suerte de ser campeón argentino y sudamericano.

Sobre su apodo de Bam Bam, mencionó que viene por los Picapiedras. "El hijo Pablo es Bam Bam, que parecía que no tenía fuerzas y terminó teniendo fuerza; también yo desde mi infancia, era muy tímido, muy callado, siempre gurdando todos los sentimientos y de repente, de un día para otro, empecé con el boxeo".

"El boxeo me ha hecho crecer en algunos ámbitos y eso está bueno, porque también el boxeo no especialmente tiene que ser para ser profesional, sino también puede ser una persona que, tenga cualquier rubro que tenga lo puede practicar y te sirve también para el estado físico y para sacar el estres", externó.

Su duelo ante Chávez Jr.

"Gran respeto para él (Julio César Chávez), también darle las gracias, porque es una oportunidad muy grande que mi nombre se conozca en todos lados, es por lo que uno soñó; es lo que uno salía a correr a las tres de la mañana, cada gota de sudor, tiene que valer y este es el momento donde va a valer", expresó Masseroni, de 28 años de edad.

Agregó que: "Para mí tiene valor esto que está pasando, no es una pelea más, es algo muy importante y por eso le estamos dando la dedicación que se merece".

Nicolás Masseroni nació en Buenos Aires, Argentina y que en 2014 hizo su debut en el boxeo profesional. Tiene récord de 19 combates ganados y una sola derrota.