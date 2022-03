Contrato de César Azpilicueta se extendió automáticamente con Chelsea, reportan en Inglaterra

El defensa español César Azpilicueta, quien estableció una cláusula con el todavía propietario del Club Chelsea de la Premier League de Inglaterra, el magnate ruso Roman Abramovich, permanecerá en el equipo de Stamford Bridge por un año más sin verse afectada la situación actual por la venta del cuadro londinense.

De acuerdo con el medio británico The Sun, los dos últimos partidos disputados de Azpilicueta con los Blues fueron por la vía legal, ya que el contrato se renovó de manera automática y no se verá afectada su estancia en el futbol inglés. No obstante, el futbolista tiene en mente firmar en algún momento para el FC Barcelona de LaLiga de España.

En fechas recientes, surgieron rumores sobre las posibles sanciones que tendría Chelsea y si se renovaría la relación contractual con el internacional español, pero como el acuerdo fue antes de la venta del equipo, sí se hará oficial la estancia por 12 meses más de César Azpilicueta.

El contrato de Azpilicueta con los campeones de la Champions League de la UEFA y del Mundial de la FIFA expira en junio de 2022, pero como reportó The Guardian, de inmediato hizo efecto el convenio. No obstante, es el propio jugador quien tiene en mente migrar a su país natal y fichar para el equipo Blaugrana.

