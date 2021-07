Copa América: André Carrillo, la dura baja para Perú en la semifinal frente a Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- La Selección de Perú ha mostrado una mejoría en la respectiva Copa América y eso le brindo la posibilidad de colocarse entre los mejores cuatro participantes del torneo continental.

El vecino lunes 5 de julio entrará al tapete verde del Estadio Olímpico Nilton Santos para enfrentar a quien todavía se mantiene como campeón defensor de la edición del 2019, el anfitrión Brasil, quien es por ahora uno de sus rivales más complicados a los que ha enfrentado en la Copa América desde la última versión.

Perdiendo por 3-1 en la final y en la vigente competencia debutando con una goleada abultada de 4-0 es lo que hace que este duelo para la escuadra de Ricardo Gareca sea catalogada como la final de la competición. Este día su equipo tuvo entrenamiento con equipo completo aunque en la hora del partido no contará con uno de sus elementos claves, André Carrillo.

El extremo derecho, quien había lucido en los partidos anteriores gracias a sus diversas asistencias salió expulsado en los Cuartos de Final frente a Paraguay por doble amarilla. Luego del acaecimiento fue tanta la frustración del jugador que abandonó el terreno de juego en llanto.

"La Culebra" aunque no acumula la mayoría de los goles de la escuadra Inca es por lo pronto el mejor elemento que ha participado con la franjirroja en el torneo continental, tanto que su ex entrenador del Ah-Hilal de Arabia Saudita, Razvan Lucescu, le brindó unas palabras de aliento y alabó a su ex discípulo.

André Carrillo celebrando su gol en la justa

AFP

"Estoy feliz por Perú, por André Carrillo, aunque sea expulsado. Está en la semifinal, es un jugador enorme y una persona fantástica", comentó Lucescu.

Por el momento el técnico se mantiene analizando quien podría ser su sustituto para el duelo de las semifinales frente a "La Canarina", ya que su plantel ha demostrado que tiene miembros suficientes para vencer a Brasil en la ronda de las semifinales.

