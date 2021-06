Copa América: Andrés Mendoza desprecia el talento de Lapadula, Ormeño y Varela con Perú

Brasil.- Nueva polémica la que se vive entorno a la Selección de Perú y es que uno de los jugadores históricos del combinado inca como lo fue Andrés Mendoza el famoso "Cóndor" se refirió a la delantera de Perú que disputa la Copa América como algo menor a lo que él hacía en el campo cuando aún jugaba.

El exjugador dejó claro que lo que hace Gianluca Lapadula, Alex Varela y Santiago Ormeño no es nada comparado con lo que él llegó a entregar en su carrera como futbolista por lo que aseguró que el nivel actual de la Selección de Perú al menos en el ataque no están efectivo por lo que en esta Copa América no habían anotado mucho.

"Ni Lapadula, Ormeño o Varela tienen mis características. Yo era diferente, era rápido y le pegaba desde cualquier lado", comentó para RRP, con ello dejó claro que no le agrada mucho la forma en la que está jugando en el ataque el equipo peruano.

Aun que en cierta parte su carrera habló por él y es que Andrés Mendoza se puede jactar de haber jugado en el futbol del viejo continente con equipos cómo el Marsella, Brujas, Dinamo entre otros. Con la Selección de Perú también dejó sus grandes conocimientos en el área por lo que se sintió libre de hablar sobre su selección.

Estas declaraciones las hizo unas horas antes de que Perú tuviera su tercer partido en la Copa América ante Ecuador donde ya le respondieron especialmente en el caso de Gianluca Lapadula que se mandó un gol y una asistencia para André Carrillo con lo que Perú le sacó el empate a Ecuador.

Los casos de Santiago Ormeño apenas tuvo unos minutos al entrar de cambio, mientras que Alex Varela no tuvo actividad al no ser considerado por Ricardo Gareca. Con este resultado Perú se mete como tercer lugar con 4 puntos empatados con Colombia que se mediará ante Brasil este miércoles. De momento estaría logrando su pase a los 4tos de final de la Copa América.

