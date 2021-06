Copa América: Argentina no gana un duelo oficial desde noviembre del 2020

Brasilia, Brasil.- La Selección de Argentina ya se encuentra en la Capital de Brasil para enfrentar a Uruguay en la jornada 2 de la Copa América. Con un punto dentro del Grupo B Argentina tratará de regresar a la senda del triunfo, ya que se le ha negado desde el año pasado.

La Albiceleste ha ostentado tres duelos de manera oficial, los cuales han terminado en resultado nivelado con sus previos rivales; Dos enfrentando a Chile y una igualada con Colombia en Bogota, esta última Argentina pudo sumar de a tres pero terminó siendo empatado tras ir ganando por 2-0.

Lionel Scaloni reconoce que su plantel ha vivido momentos díficiles al no encontrar la clave para regresar al triunfo, pero en su siguiente encuentro de la Copa América hará lo posible por colocar a sus mayores herramientas para así superar a la debutante Uruguay en la justa.

"El equipo además de jugar bien, genera ocasiones. Es evidente que cuando no la tiene no se siente cómodo. Pero los goles que recibimos fueron por jugadas muy puntuales. La identidad de un equipo no radica en la línea de cuatro o de cinco, sino lo que le pides a tus jugadores", exclamó en rueda de prensa.

"El equipo está casi confirmado, no lo voy a dar, pero va a ser similar al del otro día. Habrá una o dos modificiones pensando en la dura seguidilla de partidos", añadio Lionel Scaloni durante su presentación en la conferencia de prensa.

#SelecciónMayor @lioscaloni��️: "Siempre es mejor que el equipo genere situaciones. Estamos convencidos de que el camino es éste, aunque debemos corregir algunas cosas que pasaron en el segundo tiempo. Pero el camino de atacar y hacer daño, es éste. pic.twitter.com/GQiEZfohBl — Selección Argentina ���� (@Argentina) June 17, 2021

Argentina no consigue la victoria desde que en el mes de noviembre visitó a Perú en el Estadio Nacional de Lima y venció a los incas por 0-2, en aquel partido de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

En contra de Uruguay tendrá que ingresar al Estadio Nacional de Brasilia para celebrar su encuentro en punto de las 19:00 horas (Tiempo de México), justo después de saber el resultado entre las Selecciones de Chile y Bolivia.

