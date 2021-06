Copa América: Argentina tiene dos bajas de consideración para su duelo ante Paraguay

Brasil.- Entre las buenas noticias que ha recibido la Selección de Argentina como saber que todas las pruebas PCR han negativas también hay algunas otras que no han alegrado a Lionel Scaloni ya que dos jugadores no podrán ser parte del juego ante Paraguay por lesión en el jornada 3 de la Copa América.

De acuerdo con el reporte desde Brasil, la Selección de Argentina no tendrá a Nicolás González ni a Giovani Lo Celso ya que ambos jugadores han tenido problemas con lesiones musculares por lo que no estarán disponibles para el juego de este lunes y sobre su tiempo de recuperación aun no ha sido revelado.

Se espera que sus lugares especialmente el de Lo Celso sea ocupado por Leandro Paredes aunque no será lo mismo para Lionel Messi que ante Uruguay fueron la dupla perfecta durante todo el partido pero una lesión en el tobillo en ese mismo partido le complicó todo en este tercer partido de la Copa América.

Actualmente Argentina ya se encuentra en Brasilia para su preparación de cara a su tercer partido, buscando su segunda victoria y seguir manteniendo la cima del Grupo B con 7 unidades en caso de ganar. Si no es así podría caer hasta el tercer puesto si se dan algunas combinaciones de resultados.

Argentina junto a Brasil son los dos equipos que más posibilidades tiene para llegar a la gran final. Ahí Chile y Uruguay serían los otros equipos que podrían verse en las fases finales para definir al campeón de esta edición de la Copa América o si se trata del bicampeonato de Brasil.

El combinado argentino ya se entrenó en Brasilia y se está preparando para su duelo de este lunes. Lionel Messi dio la nota también esta día cuando visitó a un aficionado que un día previo le había mostrado su tatuaje y hoy el argentino le firmó el mismo y confesó que le había gustado mucho y quería conocerlo.

