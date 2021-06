Copa América: Arturo Vidal quiere ganar el título con la selección chilena en esta edición

El centrocampista de la selección de Chile, Arturo Vidal, afirma que están para ganar esta edición de la Copa América, ya que cuentan con un plantel muy bien nivelado con las demas selecciones participantes.

Para Vidal es uno de sus sueños llevantar este cetro de la Copa América en esta edición y esta muy entusiasmada de hacerlo este año después que dicho certamen tuvo que ser pospuesto por la pandemia.

El "King" también aseguro que el empate contra la selección de Uruguay la jornada pasada les dejo un amargo sabor de boca, ya que esto les complica algo en sus aspiraciones para seguir adelnate en la Copa América.

“En Chile siempre te están criticando y deberían apoyar, no inventar cosas que no son. Esas al final son cosas que nos unen como equipo porque sabemos que estamos solos acá, luchando por un objetivo y representando a un país, sobre el empate ante Uruguay solo puedo decir que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte que no nos dio tregua", dijo Vidal.

Esta Copa América para Vidal es diferente, ya que dos años atras la selección de Chile esta batallando mucho para poder encontrar su rumbo y un entrenador capaz de sacar a flote al combinado andino tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018.

“Fueron periodos muy difíciles, en Chile siempre se pedía que aparecieran nuevos jugadores y eso es muy difícil después de haber tenido una generación dorada que ganó dos Copa América. Esperamos clasificar a Qatar 2022, donde habrán partidos muy difíciles”.

Vidal se ha convertido en el hombre clave en el mediocampo de esta Copa América para el DT, Martín Lasarte, quien lo ha sabido manejar muy bien como un revulsivo ya sea como centrocampista o tirado a la banda izquierda.

