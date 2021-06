Copa América: Bolivia, con la brújula perdida

Copa América. Bolivia le ha buscado por todos los medios sumar puntos, pero no ha podido en sus dos primeros juegos de la Copa América.

En su debut este año, perdió 3-1 con Paraguay y también sucumbió 0-1con Chile. Su siguiente compromiso será el próximo jueves 24 a las 15:00 horas ante Uruguay.

Bolivia participa en el grupo B junto con Argentina y Chile, que lideran, con cuatro unidades; seguido de Paraguay, con tres puntos. Uruguay, con un partido disputado, tampoco ha sumado.



Participaciones de Bolivia

De 1916 a 1925, Bolivia no participó en Copa América y lo hizo por primera vez en 1926 en Chile, sin embargo, fue eliminado en la primera ronda.

En Perú 1927 fue cuarto lugar.

La selección boliviana se ausentó de nuevo de Copa América de 1929 a 1942.

De 1945 a 1953 quedaron eliminados en la primera ronda, excepto en 1949, donde se ubicaron en el cuarto peldaño.

De 1955 a 1957 se ausentaron de la competencia nuevamente en 1959 volvieron y no pasaron de la primera fase.



Único campeonato

El primer y único campeonato de Bolivia lo obtuvo en su propio país, en 1963, donde Paraguay fue subcampeón; Argentina, tercero, y Brasil, cuarto sitio.

En 1997, Bolivia volvió a ser sede y fueron subcampeones, pero antes fueron eliminados en la primera ronda de 1967 a 1995.

De 1999 a 2011 no pasaron de la primera fase. En 2015, en Chile llegaron a cuartos de final.

Sus más recientes actuaciones en Copa América, en Estados Unidos 2016 y Brasil 2019, los bolivianos cayeron en la primera fase.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Síguenos en