Copa América: ¿Claudio Bravo se comienza a despedir del futbol?

Brasil.- La Copa América puede ser el último escenario en donde se vea al histórico Claudio Bravo, portero de la Selección de Chile que a sus 38 años de edad ya es un factor para su carrera, además de que un misterioso mensaje en sus redes podría dar indicios a que esto sucedería.

Actualmente Chile estaría calificado a los 4tos de final de la Copa América por lo que le daría al menos un partido más en esa fase antes de saber si quedan eliminados o no. Es por eso que Claudio Bravo se ha adelantado para dejar un emotivo mensaje que envuelve su sentir en el momento y dejando fluir lo que venga lo que se podría entender sobre su futuro en las canchas.

A través de su cuenta de Instagram el arquero del Real Betis de España, escribió que está trabajando y luchando para dar el máximo, aseguró que del largo camino ya queda muy poco y debe disfrutar lo que sea que venga y lo que haga.

"Desde mi rincón, mi escondite favorito. seguimos trabajando y luchando por lo máximo siempre!!! Se que ya queda poco en este largo camino. Solo queda disfrutar de donde se está y no dejar pasar ni la más mínima oportunidad de querer hacerlo bien!", se lee en el mensaje del dos veces campeón de la Copa América.

Si bien no lo dice explícitamente, entre líneas puede entenderse que ya está viviendo sus últimos momentos como profesional y que por ahora no importan donde juegue o cuánto si no que hay que disfrutar algo que ya falta muy poco para que acabe.

Posiblemente la Copa América será la última competición como internacional o si para el invierno de 2022 con el Mundial en Qatar sigue vigente podría ser considerado para jugarlos, recordando que en el 2018 no lograron la calificación y este sería su revancha y final.

Por el momento Claudio Bravo juega para el Real Betis con el que deberá reportar dentro de unas semanas ya que tiene contrato vigente hasta el 2022 lo que apuntaría a que jugaría un año más con el equipo verdiblanco y diría adiós justo para el inicio del mundial. Aun no hay nada concreto pero lo que es una realidad es que su cierre de carrera está muy cerca.

