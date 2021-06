Copa América: Colombia presenta dos casos de Covid-19 a horas de su debut ante Ecuador

Brasil.- En las últimas horas la Selección Colombia se unió a los equipos de Bolivia y Venezuela en presentar casos de Covid-19, solo que a diferencia de esos combinados, los cafetaleros tendrán la baja de un asistente técnico y de su fisioterapeuta quienes han sido aislados para evitar más contagios.

A través de un comunicado la Selección Colombia dio a conocer que Pablo Román y Carlos Entrena no podrán estar en la banca en el debut del equipo en la Copa América. Afirman que ambos son asintomáticos pero estarán en observación para el proceso de recuperación.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el asistente técnico Pablo Román y el fisioterapeuta Carlos Entrena dieron positivo para Covid-19 en las pruebas RT-PCR, aunque ambos se encuentran asintomáticos", confirmaron. Agregan que estarán al menos 10 días en aislamiento, luego de ese tiempo podrían regresar al equipo para seguir con su trabajo.

En lo que respecta a los jugadores convocados, ninguno dio positivos y el entrenador podrá contar con la plantilla completa para su primer partido de la Copa América que iniciará en punto de las 19:00 pm (Centro de México) a través de Sky Sports.

Colombia y James Rodríguez

Un día antes del partido de Colombia en la Copa América, James Rodríguez habló fuerte sobre su selección a quienes tacho de haberle faltado el respeto por no convocarlo para el torneo a pesar de haber tenido una gran temporada. El colombiano lo comentó en un Live en redes sociales lo que causó una gran expectativa por sus palabras.

"Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron el respeto", comentó James. "Otra cosa es que me diga: ‘yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro y me voy", sentenció el jugador.

Además también le recordó a la selección que se fijen con quienes son malos como Teófilo Gutiérrez o Radamel Falcao con quien asegura que deben ser más agradecidos por todo lo que le han dado al equipo cada que han sido convocados.

