Copa América: Cristian Romero podría ser titular contra Uruguay el viernes

El defensa de la selección de Argentina, Cristian Romero, estaría listo para ver acción en el partido del viernes ante la selección de Uruguay correspondiente a la segunda fecha de la Copa América.

Romero retomo los entrenamientos de este martes con la selección de Argentina junto con sus compañeros. El defensa formo parte de un trabajo regenerativo para los que jugaron desde el arranque y ejercicios técnicos con pelota para el resto del grupo.

Para su mala suerte, Cristian Romero no pudo estar en la primera jornada ante la selección de Chile donde terminaron empatando. Romero no pudo ver acción por una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo que había sufrido contra Colombia, en la última jornada de las Eliminatorias. Si bien no estará en óptimas condiciones, Lionel Scaloni lo incluiría para el duelo en Brasilia.

Cristian Romero entraría en lugar de Lucas Martínez Quarta qien no dejo muy convencido en su juego ante la selección de Chile.

Otro de los jugadores que se encuentra con dudaas para la segunda jornada, es Nicolás González quien llega con una lesión y no podrí estar en condiciones para el partido de este viernes.

Debido a la baja de Nicolás González, el que entraría al quite en la delantera de Argentina ante Uruguay sería para Sergio Agüero, quien solo vio pocos minutos al final del juego ante Chile.

Scaloni prepara su once inicial ante Uruguay con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Agüero.

