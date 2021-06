Copa América: ¿Cuándo debuta Lionel Messi con Argentina y contra quién?

Brasil.- La Copa América ya se puso en marcha este domingo 13 de junio con el partido de Brasil ante Venezuela en donde la verdeamarela sin problema alguno se quedó con los 3 puntos, pero ahora la atención está centrada en lo que puede o no hacer Lionel Messi en la que posiblemente será su última Copa América en su carrera.

Al astro argentino y su selección ya se encuentran al 100% para su participación en la Copa América que será este lunes 14 de junio en punto de las 16:00 pm a través de Sky Sports totalmente en vivo. El rival será nada más y nada menos que la pesadilla de Argentina en las últimas dos ediciones ganándolas y ese es Chile.

Ambos equipos forman parte del Grupo B en donde comparten lugar con Bolivia, Paraguay y Uruguay que también tendrán acción este lunes para ir moviendo a los equipos dentro del grupo y es que hay que recordar que luego de que las dos Selecciones invitadas cancelaron su participación tuvieron que modificar su calendario de 3 a 2 grupos.

Datos del partido

Fecha: 14 de junio

Hora: 16:00 pm (Centro de México)

Transmisión: Sky Sports

�� #CopaAmérica ��️ Lionel Messi: "Venimos haciendo las cosas bien pero necesitamos una victoria. Siempre es importante empezar con los tres puntos porque te da tranquilidad. Sabemos que es difícil, pero ojalá podamos lograrlo". pic.twitter.com/CsigP2pStS — Selección Argentina ���� (@Argentina) June 13, 2021

Argentina llega en buen momento pero nada fuera de lo normal ya que en eliminatorias ha estado algo errada, el más claro ejemplo fue el último juego ante Colombia en el que terminó empatando de último minuto. Aunque se mantiene en el segundo lugar de la clasificación solo detrás de Brasil que sigue en su gran paso invicto.

Lionel Messi una vez más será la estrella a seguir en esta Copa América, el nacido en Rosario está viviendo la que puede ser su último torneo ya que la edad le estaría rebasando para dentro de 3 años más que sea la siguiente edición. Y es por eso que esta ocasión es la más importante para él como para Argentina para ganar algo importante antes de terminar la gran historia en el futbol.

El rival no es nada sencillo, si bien llega de una reestructuración luego de que en el 2018 no fuera al Mundial de Rusia, Chile ha encontrado el modo de jugar y sacar los puntos para su beneficio, aunque en la actualidad difícilmente pueden presumir jugadores tan relevantes como en su momento fueron, Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Edu Vargas entre otros.

