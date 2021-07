Copa América: David Ospina luce en los penales y coloca a Colombia en semifinales

Brasilia, Brasil.- La Selección de Colombia esperó hasta la tanda de penaltis frente al combinado de Uruguay en el Estadio Nacional de Brasilia, para sellar su pase a las semifinales de la Copa América.

Con un empate sin goles en el tiempo regular, los Cafeteros tuvieron que acudir desde los once metros para tratar de salvar lo que parecía una decepción en su participación luego de no ser el favorito para seguir en la competencia, no obstante, necesitó del hombre récord del equipo, David Ospina, para incorporarse junto a Perú y Brasil entre los cuatro mejores de la Copa América.

El partido se mostró con un nivel distinto por parte de ambos equipos. Colombia sufrió la baja de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas, mientras que Uruguay tuvo complicación a la hora de definir en la puerta colombiana y a la vez encontrar jugadas de máximo peligro para complicar a la zaga de Bogotá.

Las pocas ocasiones presentadas por La Celeste fue en la segunda mitad, siendo Nahitan Nández quien estuvo muy cerca de engañar a Ospina tras enviar un servicio con dirección al marco, pero el jugador con más partidos con la Selección de Colombia alcanzó a manotear el esférico.

Por otro lado, Duván Zapata remató de cabeza en la zona uruguaya pero el meta Fernando Muslera palmeó la redonda, para aguantar el electrónico en cero. De tal manera que el encuentro de los Cuartos de Final se tuvo que definir en la serie de penaltis.

David Ospina tapó dos penales uruguayos

La ejecución comenzó en tablas tras las anotaciones de Duván Zapata y Edinson Cavani. Enseguida el cobro de José María Giménez fue palmeado por David Ospina dando la ventaja a Colombia. Los cuatro disparos Cafeteros fueron concretados y asimismo Matías Viña tuvo la presión de mantener con vida a los charrúas, no obstante, su disparo a media altura fue tapado por el cancerbero, brindando el pase a semifinales.

Colombia y Uruguay empatan sin goles

Colombia esperará al ganador de la eliminatoria entre Argentina y Ecuador para disputar el compromiso de las semifinales para el próximo martes 6 de julio, una vez más en la cancha del Estadio Nacional de Brasilia. Entre tanto, Brasil y Perú es la primera semifinal confirmada para el lunes 5 de julio en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

