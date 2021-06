Copa América: Edinson Cavani se retirara después de jugar el Mundial de Qatar

El delantero de la selección de Uruguay, Edinson Cavani, esta listo para debutar en esta edición de la Copa América, pero lo que más llamo la atencipon fue la declaración en una rueda de prensa del ariete, donde comenta que su idea es retirarse tras jugar el Mundial de Qatar 2022.

"Sinceramente lo tengo en mi cabeza, creo que la vida de cada ser humano esta basada en objetivos, en deseos, que uno tiene de llegar a ciertos lugares y creo que en lo futbolístico, como objetivo a nivel selección, quiero poder lograr ese sueño de ir a Qatar y de ahí en adelante capaz dar un paso al costado y dedicarme un poco más a mis cosas, a mi familia, a mi gente, porque son muchos años y creo que estamos en ese último baile también", expresó el delantero, en relación a los dichos del maestro que se refirió a esto utilizando el título del documental de Michael Jordan.

Cavani ya se encuentra enfocado en lo que será su primer partido en la Copa América con Uruguay donde van a medirse contra la selección de Argentna este viernes, donde comento que enfrentarse a la Albiceleste es un reto ya que cuenta con grandes jugadores que militan en Europa.

"A nivel sudamericano siempre cuestan todos los partidos, son difíciles y seguramente haya equipos o selecciones que tienen mas jugadores que otros en clubes de Europa y en el momento de salir a la cancha siempre son difíciles. Además se defiende al país y siempre tiene un plus ponerte la camiseta de tú país, por eso se hacen complicados e intensos".

Sobre sus rivales del Grupo B, Cavani comentó que no hay que alarmarse por quien te enfrentas ya que al final de cuentas las chances las tienes que aprovechar en el campo de juego y no puedes estar pensando solo en el nombre del rival si es de peso o no.

"Los grupos son solamente grupos porque al final si realmente tienes chances o pensar salir campeón tienes que competir contra todos en las instancias definitorias. Tienes que ser muy competitivo, el concepto es salir a hacer lo mejor y dar todo".

