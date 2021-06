Copa América: "El futbol me dio amigos"; el mensaje de Vidal a Messi

Río de Janeiro, Brasil.- La Selección de Chile y Argentina empataron a un tanto en esta jornada 1 de la Copa América. Lionel Messi marcó el primero de la noche en virtud de un severo golazo de tiro libre, venciendo a la barrera de La Roja junto al arquero veterano, Claudio Bravo.

En dicho partido estuvo presente el actual jugador del Inter de Milán, Arturo Vidal. Se perdió los duelos de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022 tras contraer el Covid-19. Su gran actuación generó que Chile obtuviera una pena máxma, pese a que el "Rey Arturo" erró su compatriota Eduardo Vargas concretó el empate.

El encuentro llevado a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos mantuvo a Vidal y Messi como rivales, después de haber jugado en el FC Barcelona durante un tiempo, ocasión que el oriundo de San Joaquín disfrutó, durante y después del cotejo.

A través de un video en su cuenta oficial de Twitter, Vidal compartió un alto comentario, el cual incluyó varias palabras que fueron dirigidas a Lio Messi, a quien agradeció por su amistad, tal que en el "Clip" se observan a los futbolistas intercambiar indumentarias.

"El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el futbol me dio un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dio son los amigos. ¡Que lindo verte siempre extraterrestre!", escribió el "Rey Arturo".

Arturo Vidal formó parte del cuadro blaugrana por dos temporadas (2018-2019 y 2019-2020). Durante su estancia ganó junto con Lionel Messi un título de LaLiga y una Supercopa de España.

Vidal y Messi se abrazan con respeto

Los amigos podrán encontrarse una vez más en esta Copa América en dado caso que Argentina y Chile lleguen hasta la ronda final. Por lo pronto La Roja enfrentará a Bolivia y La Albiceleste a Uruguay, ambos duelos serán celebrados el viernes 18 de junio.

