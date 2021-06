Copa América: Este es el once confirmado por Lionel Scaloni para Argentina contra Bolivia

Brasil.- Este domingo Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó claro su postura con el equipo argentino de cara a los 4tos de final de la Copa América. Además de un hipotético enfrentamiento ante Brasil que solo podría darse en una final por el acomodo que ha realizado la Conmebol.

Lo primero que deberá asegurar es el primer lugar del Grupo A y solo lo logrará obteniendo una victoria ante la selección de Bolivia que se presentará a su último partido de la Copa América en esta edición luego de no haber sumado puntos al momento.

Dejó claro que a pesar de tener una gran ventaja para este partido no esperará que su equipo haga menos y que deben salir a ganar por el respeto a la selección rival a pesar de que ya no se juegan ninguna oportunidad en la Copa América, "Es verdad que ya se acercan los cuartos de final. pero no podemos olvidar este partido. En este torneo las dificultades son máximas, cosa que en otras competiciones no son tal", comentó.

Por eso Scaloni habló del once que utilizará y hasta la formación confirmó para aclarar que si, irá por el partido y los últimos 3 puntos para llegar en su mejor punto a los 4tos de final en donde el rival será igual de complicado como en la fase de grupos.

#SelecciónMayor Actividad del día terminada ✅



¡Nos vamos para Cuiabá! �� pic.twitter.com/WUMpkVvkfn — Selección Argentina ���� (@Argentina) June 27, 2021

El onde está conformado por Armani en el arco, con una línea de 4 en el fondo con Acuña, Pezzela, Lisandro Martínez y Montiel. En el medio campo la carga llegará para 3 jugadores, "Papu" Gómez, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez para dejar el ataque de poder con Lionel Messi, Sergio Agüero y Correa.

Ese sería el equipo élite de Argentina para la Copa América aunque con algunos toques que podrían mejorar con la incorporación de De Paul que por una lesión no ha estado en su mejor momento pero que una vez conectando con Messi se han hecho grandes atacantes.

Luego de eso Lionel Scaloni habló del posible duelo ante Brasil en una ronda más adelante en donde no le preocupa, ni tampoco le da miedo tener que llegar a medirse en la Copa América ya que es algo que tarde o temprano tendría que pasar.

"Hoy en día un partido de fútbol es muy igualado, sobre todo cuando se enfrentan dos selecciones tan potentes. Lo que sí creemos es que podemos hacer un buen papel si nos toca jugar contra ellos" agregó.

