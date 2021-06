Copa América: James Rodríguez explota contra la Selección Colombia por no convocarlo

Colombia.- Las cosas están tensas entre la Selección Colombia y James Rodríguez, quien este último arremetió contra el combinado nacional en redes sociales por no haberlo convocado a la Copa América a pesar de estar en buena forma y disponible para jugar. El jugador del Everton aseguró que le pareció una falta de respeto la acción.

Este sábado James Rodríguez y otros jugadores colombianos como Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga intercambiaron algunas palabras en una transmisión en Instagram en donde el 10 de la selección dejó claro que le pareció algo mal que no le reconozcan su gran temporada como para quedar fuera de Copa América sin razón alguna.

"Yo estoy bien para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico pero yo no lo comparto. Siento que me faltaron al respeto", comentó el jugador. Asimismo aseguró que si le hubieran explicado la razón y esa hubiera sido negativa por su estilo de juego lo hubiera entendido pero afirma que no hubo ningún contacto entre ambas partes.

"Una cosa es que te digan que no cuentan contigo porque no me gustas como jugador, ahí yo me callo la boca y me voy", fueron las palabras del jugador del gol más bello del mundial de Brasil 2014

Por si fuera poco también le recordó a la selección que jugadores como él, Radamel Falcao, el mismo Teófilo Gutiérrez merecían ir a la Copa América por todo lo que le han dado al equipo, pidió que no se olvide todo lo bueno que han hecho por la selección y que ahora lo hacen a un lado como si nada pasara.

James Rodríguez desde hace unas semanas dejó claro que el no estar en la selección era motivo externo al futbol, ya que ni siquiera fue considerado para las Eliminatorias algo que también le molestó al jugador.

La Selección Colombia debutará este domingo ante Ecuador en la Copa América sin James Rodríguez en la jornada 1 de la fase de grupos, en ese mismo lugar tendrá que jugar ante Brasil, Perú y Venezuela en busca de avanzar a la siguiente ronda, teniendo en cuenta que solo uno quedará fuera para darle paso a los 4tos de final en la siguiente ronda.

