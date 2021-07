Copa América: La Conmebol tendrá pérdidas millonarias después de jugar el torneo continental sin público

La Conmebol anunció a través de su directora legal, Monserrat Jiménez, que el torneo continental sufrirá grandes pérdidas económicas tras no tener aficionados en la grada de los estadios de Brasil.

"Todavía no están las cifras, pueden cambiar, pero estimamos que las pérdidas de esta Copa América serán de 15 millones de dólares”, reveló Jiménez en el podcast de Big Data Sports; las declaraciones fueron recogidas por el sitio “Around The Rings”.

Monserrat Jiménez dio a conocer los grandes probelmas que tuvieron que pasar para poder busca una sede de último minuto tras la caida de las sedes de Argentina y Colombia para esta Copa América, logrando colocar a Brasil como la sede oficial.

Para la directiva de Conmebol, la realización de esta Copa América los forzó a trabajar a marchas forzadas para poder llegar a algunos acuerdos de último minuto y que se pudiera dar por buen puerto.

"Jamás pensamos que la Copa América no iba a hacerse. Alejandro (Domínguez, presidente de la Conmebol) siempre fue muy claro y nos dijo: ‘La Copa América se hace’. Ante cada escenario nuevo, preparábamos cinco alternativas diferentes para resolver una situación muy compleja. El futbol sudamericano no es como el europeo, pero nunca pensamos que la Copa América no iba a hacerse”, expresó la directiva en la plática.

Jiménez se fue con todo ante los Gobiernos de Argentina y Colombia por no llevar a cabo un buen protocolo sanitario y evitar el contagio masivo en su población, por lo que esto provoco la cancelación de la Copa América en estos dos países.

"Argentina y Colombia no suspendieron la Copa América por el Covid-19, sino por cuestiones políticas y sociales. Nosotros no nos manejamos en Conmebol por política, entonces seguimos adelante”, arremetió Jiménez.

