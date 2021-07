Copa América: La selección de Argentina tuvo su último entrenamiento previo a la final ante Brasil

La selección de Argentina tuvo su último entrenamiento el día de hoy previo a su partido de la gran final de este sábado ante Brasil en el estadio Maracaná. Lionel Scaloni buscará darle juego a los jugadores que llegan en plenas condiciones y descartar las dudas de los que presentan molestias musculares.

En esta practica, el director técnico le dio juego al defensa Cristian Romero, pero se ve muy complicado que juegue, ya que llega con molestias musculares que lo han alejado de los últimos dos partidos de la Copa América.

Para el sector defensivo, Lionel Scaloni llega con solo un jugador segudo para la final y es Nicolás Otamendi, quien se ha mantenido en la zaga central en esta Copa América y ha tenido de compañeros a Pezzella y "Cuti" Romero.

Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se disputan el puesto. A pesar de no tener la mejor actuación ante Colombia, donde sufrió los desbordes constantes de Luis Díaz, el ex Boca sería ratificado y continuaría de arranque, ya que el ingreso del ex River ante el combinado cafetero tampoco convenció al DT.

En la media cancha, Argentina ha venido jugando con una linea de tres conformada por Guido Pizarro, Giovani Lo Celso y Rodrigo de Paul, no se puede descartar a la posible integración una vez más como titular de Leandro Paredes.

En la delantera, Scaloni probo esta tarde con su línea de tres conformada por Lionel Messi y Nicolás González por los extremos y Lautaro Martínez como centr delantero, pero no se puede descarta de última hora usar a Di María en lugar de Nico.

Argentina tiene una prueba de fuego este sábado ante una selección de Brasil que llega con su gran plantel que esta plagado de estrellas y que buscarán hacerle la vida imposible a la Albiceleste.

