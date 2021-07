Copa América: Las imágenes de Messi y Neymar que dieron la vuelta al mundo

Brasil.- Casi 30 años tuvieron que pasar para que Argentina volviera a saber que es ser campeón y lo hizo nada más y nada menos que ante Brasil, si máximo rival en la Conmebol. Con ellos tambien se vivió el duelo de Neymar y Lionel Messi que fue otro de los atractivos de la Copa América para esta edición.

Tras el silbatazo final todos se fueron a celebrar con el que llegó a la Argentina a la final, Messi fue el centro de los festejos y sus compañeros lo sabían, él más que ninguno estaba destinado al fin de ser campeón con la Selección y más de una Copa América que ya se le había negado en 3 ocasiones.

Pero entre todos esos festejos hubo uno que dejó huella y que será el gran recuerdo de esta Copa América y fue la felicitación de Neymar a su amigo, Lionel Messi por haber logrado que él no ha podido aún con Brasil. Tras el festejo el brasileño se acercó a Messi y con fuerte abrazo lo felicitó dejando una de las más icónicas imágenes del fin de semana.

Las cámaras de inmediato se fueron con las estrellas mundiales, en donde ambos emitirán lagrimas pero por motivos distintos. Tras ese momento intimo de las exestrellas del Barcelona. Se volvieron a ver las caras ya en el túnel del vestidor en donde junto a otros jugadores se quedaron hablado del partido como de otra cosas más.

Pero el momento único de la noche no quedó ahí pues horas más tarde, Neymar utilizó su cuenta de Instagram para reconocer públicamente al que llamó el "más grande de la historia", acompañado de un video del momento del abrazo que se dieron en el campo tras quedar campeón de Copa América.

"Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “fdp me ganaste” Estoy muy triste por haber perdido.

¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para este momento! FELICIDADES HERMANO", se lee.

La amistad de ambos jugadores se dio desde el 2013 cuando Neymar fue fichado por el Barcelona y formaron junto a Luis Suárez uno de los mejores tridentes del mundo, la "MSN". Tras su salida del equipo catalán en 2017 para el PSG se distanciaron pero siempre han demostrado su respeto el uno por el otro.

