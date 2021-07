Copa América: Medel le hará marca personal a Neymar

Copa América. Gary Medel, apodado el “pitbull” ya sabe cuál será su tarea en su próximo juego: Marcar al brasileño Neymar y evitar así que le haga daño a su selección Chile, en los cuartos de final de la Copa América 2021.

Medel, el aguerrido defensor de 33 años, es el baluarte de la generación dorada chilena que buscará dar la sorpresa ante la poderosa Brasil, este viernes 2 de julio a las 18:00 horas (Sinaloa) en el estadio Nilton Santos, en Rio de Janeiro.

"Él caracteriza la parte más aguerrida de la selección chilena, que en general es muy combativa. Puede no estar en su mejor momento, pero en la selección siempre tiene algo extra para dar", dijo a la AFP Juan Cristóbal Guarello, autor del libro Anecdotario del futbol chileno.

Medel está recuperado de una molestia física sufrida en la derrota ante Paraguay (2-0), en la última presentación chilena en la fase de grupos.

Neymar, su objetivo

La misión del chileno Medel dependerá neutralizar a Neymar, el máximo asistidor del torneo junto al argentino Lionel Messi.

"La única manera de marcarlo es con ayuda entre los defensas y la línea de volantes. Muchas coberturas, que Neymar no encuentre espacio para salir de manera fácil. Cuando desborda tiene que haber otro jugador esperando para estar al quite. Hacer una marca escalonada, acorralarlo para que no tenga tiempo de pensar", comentó el técnico español Abel Resino al diario chileno La Tercera.

El “Pitbull” ha tenido altercados dentro de la cancha, y por su fiereza ha chocado con Marcelo Gallardo, Xavi Hernández, Edinson Cavani y Diego Costa por mencionar algunos. El último encontronazo fue justamente en suelo brasileño hace dos años, en ese entonces ncaró furioso a Lionel Messi en el juego por el tercer puesto de la Copa América 2019 ganado por los argentinos 2-1.

Porque el “pitbull”

Desde adolescente le llegó a Medel el apodo de una raza de perro que muchos consideran peligrosa, pero su vez e inquebrantable.

“Andaba peleando con todos dentro de la cancha. Por eso un compañero me llamó así “pitbull” , porque soy bravo dentro de la cancha", contó Medel, el zaguero, de 1.71 centímetros que nació en Pudahuel, Chile el 3 de agosto de 1987.

En 2014, Medel participó en el Mundial de Brasil; en 2017 en la Copa FIFA Confederaciones; de 2020 a 2022 jugó en las Eliminatorias Copa del Mundo.

