Copa América: Paraguay se impone a Chile y consigue su boleto a fase final

Brasilia, Brasil.- La Selección de Paraguay obtuvo un resultado importante frente a Chile para asegurar su clasificación a la ronda de Cuartos de Final de la Copa América de Brasil.

La Albirroja venía de caer ante Argentina pero en la cancha del Estadio Mané Garrincha prevaleció de sus pelotas detenidas para vencer la meta defendida por Claudio Bravo y se quedara con los tres puntos, superando al mismo tiempo a La Roja en el Grupo A.

El duelo se observó muy lento en cuanto a intensidad por ambas partes.Tanto el arquero Antony Silva como Claudio Bravo no veían peligro en su meta debido a los pases imprecisos que hubo en el último momento de las jugadas, por lo que los balones parados fue la virtud para abrir un partido que necesitaba de la aparición del gol.

Miguel Almirón sirvió un tiro de esquina al segundo palo para ser rematado por el exterior Braian Samudio, dejando estoico a Bravo que no observó la dirección del esférico y de esa forma Paraguay se colocó en ventaja. Minutos después trataron de repetir la dosis aunque en esta ocasión el balón salió por un costado tras el remate de Carlos González.

Chile trató de despertar en la segunda parte pero sus delanteros César Pinares, Eduardo Vargas y Ben Brereton no encontraban alguna opción para internarse en la zona de Silva. En cambio Paraguay tomó la calma y en un balón aéreo Gary Medel perdió la cabeza y contactó a Carlos González, para señalarse penal para el cuadro guaraní.

Samudio cabecea el balón a las redes

Twitter Copa América

Nuevamente Miguel Almirón solicitó ser el cobrador y desde los once metros engaño a Claudio Bravo para irse 2-0 a los 58', incorporando a Paraguay del otro lado de la Copa América. La Roja trató de descontar de la misma forma que la Albirroja, tanto que existió la controversia por una mano de González en su área que el árbitro no observó. Pese haber revisado el monitor del VAR la señalización no quedó más que en un servicio de manos.

Miguel Almirón anidó el penal

Twitter Copa América

Los minutos se esfumaron y jugaban en contra de Chile. Luego de agregarse 9 minutos de compensación, nada más ocurrió y el duelo fue para los de Asunción, amarrando su boleto a fase final, llegando al subliderato y finalizando la etapa de grupos de La Roja con una derrota.

