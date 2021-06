Copa América: Prensa colombiana apoya a Reinaldo Rueda sobre la exclusión de James Rodríguez en la selección

Tras no llamar a la edición de esta Copa América al mediocampista de la Premier League con el Everton, James Rodríguez, se dio un gran tema que encendio muy rapido el jugador en redes sociales sobre el director técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, quien a la fecha se ha mantenido estoico en su decisión.

Y es que al parecer al jugador del Everton el molesto demasiado que no lo tomaran en cuenta para esta Copa América.

Antes del compromiso ante Ecuador, Rodríguez se dijo irrespetado por su no citación. En una conversación en vivo por Instagram con otros jugadores, se destapó con furia contra Rueda.

"Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto", para rematar después con "otra cosa es que ya te diga él 'mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador', listo, si eso es así, cierro el culo (me quedó callado) y me voy".

Hasta el momento el director técnico de la selección de Colombia no le ha respondido como se debe a James, Rueda lo ha hecho en la cancha iniciando su participación en esta edición de la Copa América con victoria de 1-0 ante Ecuador.

El lugar de James Rodríguez en Colombia fue tomado por Juan Cuadrado, un jugador que esta brillando en la Serie A con la Juventus de Turín donde juega al lado de hombres como Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.

Cuadrado se desempeño muy bien en su primer juego de esta Copa América y ha dejado en el olvido a James Rodríguez, por lo que la prensa colombiana toma este cambio generacional con Cuadrado como un tapa bocas a James que solo ha soltado mala vibra al estratega de Colombia.

Juan Cuadrado comentó al final del triunfo ante Ecuador, que en estos momentos en la selección de Colombia nadie es más que otro y todos estamos trabajando al parejo con el mismo objetivo que es ganar.

"Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos creo que somos más fuertes", sostuvo el extremo al término del compromiso con Ecuador.

