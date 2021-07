Copa América: Reinaldo Rueda: llegar a la final no era fácil

Copa América. El entrenador de la selección de Colombia, Reinaldo Rueda sabía que su compromiso contra Argentina era difícil, por ello declaró a los medios de comunicación que no era fácil llegar a la final de la Copa América 2021 que se celebra en Brasil.

Comentó que esta participación "invita a soñar, a pensar que estamos en el camino correcto", en relación al proceso que lleva adelante desde que asumió la responsabilidad de la selección cafetera en enero.

La agencia AFP dice que Rueda les indicó a sus jugadores lo siguiente: hay que levantar la cabeza, hay que vernos los ojos, no tengo nada que reprocharle, hicieron en la cancha una entrega íntegra.

Este torneo es súper competitivo. Es una buena valoración para nosotros, y antes que todo nos sentimos muy orgullosos del grupo de jugadores, de la forma en que en tan corto tiempo han asimilado el juego que se ha planteado, dijo el DT cafetero.

Luego prosiguió que se afrontó este torneo con gran motivación, con un propósito de llegar a la final; no era fácil, y que el paso que se dio de llegar a semifinales ha sido positivo.

Sin fortuna

Rueda lamentó que esta vez la fortuna "no favoreció" a Colombia en la definición por penales ante Argentina en la semifinal.

En los tiempos normales, Lautaro Martínez puso adelante a los argentinos con su gol al minuto siete ayer en el estadio Nacional de Brasilia, sin embargo, Colombia que nunca bajó los brazos, logró la igualada al 61 con tanto de Luis Fernando Díaz.

En los penales, la albiceleste se impuso 3-2, y va a la final contra Brasil el próximo sábado, a las 18:00 horas, tiempo de Sinaloa en el estadio Maracaná. A la misma hora, pero en el Nacional disputarán el tercer lugar Colombia y Perú.

Así llegó Colombia a semifinales

Colombia avanzó a los cuartos de final como tercer lugar del grupo B con cuatro puntos, producto de un triunfo (1-0 sobre Ecuador), un empate (0-0 con Venezuela) y dos derrotas (1-2 ambos duelos, con Perú y Brasil), con tres goles a favor y cuatro en contra.

En cuartos de final, Colombia eliminó (4-2) a Uruguay en los tiros desde los 12 pasos tras empatar 0-0 en los tiempos normales.

