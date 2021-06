Copa América: Santiago Ormeño debutó con Perú en el duelo frente a Colombia

Goiás, Brasil.- La Selección de Perú tuvo una victoria importante en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiás para sumar su primera victoria de la Copa América, y de paso ascendiera hasta la tercera posición, abandonando el fondo del Grupo A.

Ricardo Gareca cuenta con caras nuevas en la zona de ataque. Gianluca Lapadula ha circulado como ariete en los dos partidos que ha ostentando el cuadro franjirrojo y en el duelo de la jornada 3 frente a Colombia, el futbolista del Benevento no pudo continuar en el juego y en su lugar ingresó el nuevo debutante, Santiago Ormeño.

El vigente jugador del Club León esperó su momento para vestir la casaca de la Selección Peruana y este domingo 20 de junio fue su momento al tener participación en los últimos momentos del encuentro, en el período que los Limeños vencían por 1-2 a los Cafeteros.

Aunque no pudo hacer mucho el ex artillero de Puebla sumó sus primeros 7 minutos oficiales con los blanquirrojos y de esa manera el nieto del ex portero Inca, Walter Ormeño, no podrá pensar en vestir la playera de la Selección Mexicana, ya que cuenta con doble nacionalidad al nacer en la Ciudad de México-

En un duelo donde la Liga MX se hizo presente en el Colombia vs Perú, Santiago Ormeño no quisó quedar desapercibido y se unió a la fiesta para ser compañero del jugador de Cruz Azul, Yoshimar Yotún, quien fue clave para que el delantero aceptará jugar con Perú previo a ser convocado por Ricardo Gareca.

Ormeño estuvo entre los goleadores del culminado Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX visitendo la playera del Puebla. De esa forma, al no contar con Paolo Guerrero, Gareca requirió de gente en ataque y llena de solidez, por lo que "Santi" fue su opción para ir a la justa continental.

Perú sumó sus primeros tres puntos en la Copa América y es 3ro del Grupo A. La siguiente semana se medirá ante Ecuador en el ídentico Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, para seguir sumando unidades y así empiece asegurar su lugar en los Cuartos de Final.

