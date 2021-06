Copa América: Scaloni reconoció que Argentina generó un montón de situaciones de gol y que mereció ganar el partido

El director técnico de la selección de Chile, Lionel Scaloni, asegura que su equipo generó muchas oportunidades y que merecian ganar este encuentro de la jornada 1 de la Copa América ante Chile.

"Fueron diez o doce minutos del segundo tiempo en los que hubo desajustes y ellos consiguieron el penal. A partir de ahí se hizo cuesta arriba. Generamos un montón de situaciones y merecimos ganar, pero nos vamos con un empate. Es el inicio de un torneo muy duro", dijo Scaloni en rueda de prensa.

Para Scaloni, su equipo se vio más activo en el ataque que los chilenos, fueron muchas oportunidades de poder anotar y llevarse la victoria, pero desgraciadamente no pudieron rubricar las llegadas ante los andinos.

"Es evidente que el equipo generó un montón, no sé cuántos tiros y cuántas llegadas, muchas más que lo que dice el resultado, pero lo que cuenta es meterla adentro y hoy no la metimos. Nos quedamos con lo positivo, la línea del equipo es buena más allá de que el resultado no es lo que deseamos", añadió.

Además el estratega de la selección de Argentina critico muy fuerte el mal estado de la cancha en el partido ante Chile, tomando en cuenta que un buen campo de juego en bunas condiciones es fundamental para cualquier selección nacional en esta Copa América.

Para Argentina y Chile un factor en contra el mal estado del campo de juego de este lunes, ambos equipos se vieron mermados en sus jugadas por una cancha que no estaba en las mejores condiciones.

"Nos encontramos con una cancha que al minuto diez del primer tiempo ya no se podía jugar al futbol. Un buen campo de juego para jugar buen futbol es fundamental. Aún así el equipo genera y hay cosas para corregir. El torneo es largo y el equipo se siente confiado", precisó.

La selección de Argentina juega la segunda jornada este jueves ante la selección de Uruguay, combinado que apenas debutará en la Copa América.

