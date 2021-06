Copa América: "Siempre nos buscan cosas donde nos las hay"; Arturo Vidal

Cuiabá, Brasil.- La Selección de Chile empató con Uruguay en la Arena Pantanal en esta jornada 3 de la vigente Copa América. Eduardo Vargas adelantó a La Roja pero Arturo Vidal al tratar de desviar un remate de Luis Suárez, terminó por ingresar el balón en la meta de su portero, Claudio Bravo.

El mediocampista abandonó el terreno de juego a los 69 minutos, dejando su demarcación a Tomás Alarcón. Al finalizar el encuentro el "Rey Arturo" mencionó a la televisora oficial de la Copa América el tema por el que se vieron envueltos este fin de semana; El ingreso de un peluquero al hotel de concentración.

El jugador chileno reconoció que fue un error el haber permitido que esta persona entrara a la concentración, pese haber presentado una prueba PCR negativa por Covid-19, pero que a su vez siempre se busca la manera de alterar los hechos para que la Selección de Chile salga afectada.

"En Chile uno ya está acostumbrado sobre este tipo de situaciones. Siempre nos buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer de mala fe. Ya esta, no lo volveremos hacer", explicó Arturo Vidal.

El futbolista del Inter de Milán fue parte de los jugadores que se observaron cortándose el cabello durante la presencia del estilista. De acuerdo a una transmisión en vivo y varias fotografías en redes sociales se percibe a Gary Medel, Eduardo Vargas, Guillermo Maripán y Pablo Galdames, como los demás seleccionados que lucieron un corte nuevo, realizado por el peluquero.

La Federación Chilena de Futbol comunicó que los involucrados serían sancionados económicamente al romper los protocolos de emergencia sanitarioa, por lo que Vidal podría ser uno de ellos, argumentando que no hubo algo más grave tras lo acontecido, entre ellos, una amenaza de renuncia por parte de Martín Lasarte o alguna discusión interna, como se reconoció de acuerdo a medios chilenos.

Arturo Vidal conversa con Luis Suárez

"Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla. Estamos muy unidos, lo demostramos en cada partido, hoy fue otro buen ejemplo", finalizó durante la plática con la televisora el centrocampista Arturo Vidal.

