Copa América: Stefan Medina destaca la peligrosidad de Uruguay en fases finales

Brasil.- Con algunos días de descanso de la Copa América los equipos se preparan a su estilo y en Colombia tal parece que ha comenzando haciéndolo estudiando al rival previo a su enfrentamiento. Este miércoles Stefan Medina habló para los medios y reveló lo que Colombia planea previo al inicio de los 4tos de final.

El jugador de los Rayados de Monterrey de la Liga MX, Stefan Medina reconoció que para poder ganar hay que saber a quienes se enfrentan por lo que dejó claro que Colombia tiene bien estudiado a Uruguay, su siguiente rival en Copa América. El cafetalero reconoció el potencial de los charrúas en instancias importantes de los torneos.

"Nos vamos a enfrentar a una Selección muy importante, con un sistema de juego claro con el que se hacen fuertes. Tienen jugadores de elite, debemos estar atentos a todos sus movimientos", comentó Medina.

Stefan Medina con basta experiencia, sabe que Uruguay no es un rival sencillo y que todo lo que hacen o no dentro del campo puede cambiar en cualquier momento, por lo que deben estar siempre atentos. Agrega que no importa cómo jueguen ni cómo lleguen pues saben que son expertos en la Copa América, no por nada son los máximos ganadores del torneo.

"Uruguay es una Selección muy competitiva. Tienen su idea muy clara. Pueden no ser espectaculares, pero son prácticos. Vamos a entregarlo todo, tratando de minimizar sus puntos fuertes", dijo el jugador Rayado.

Agrega que durante lo que va de la Copa América y de todo de todo el tiempo en el que no han jugado se han centrado en encontrar sus fortalezas y conocerse mejor para ayudar al cuerpo técnico a decidir quiénes son los que deben saltar al campo para las diferentes situaciones de los partidos.

Aún acepta que el torneo no ha sido el esperado y no por el juego o las oportunidades sino que no se han presentado buenas condiciones para jugar, como las restricciones por el Covid-19, los equipos atrapados en sus concentraciones y la falta de público pero que aún así sigue siendo una competencia peleada.

"Ha sido una Copa América atípica. Las canchas no han estado en las mejores condiciones, y eso no ha permitido que el juego se dé de manera más espectacular. Es una Copa muy competitiva", finalizó.

Colombia que culminó en el tercer puesto del Grupo B con 4 puntos se medirá ante Uruguay por el pase a las semifinales este sábado 3 de julio en punto de las 17:00 pm. Quien gane obtendrá pase directo a la antesala la Copa América esperando se defina su rival.

