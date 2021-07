Copa América: “Tite” sufre para elegir a su portero

Copa América. Ederson, uno de los tres porteros con lo que cuenta la selección de Brasil, y que participa en la Copa América 2021, asegura que el técnico, Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como “Tite”, sufre en cada juego para elegir a su arquero.

Ederson, Alisson y Weverton suman trofeos en Inglaterra, Portugal, Brasil: Champions League, Copa Libertadores, Copa América, Olímpicos y Mundial de Clubes y se disputan, entrenamiento a entrenamiento, el puesto de guardián de Brasil.

El lado positivo es que la selección tiene muy buenos arqueros. Es un buen dolor de cabeza para “Tite”, dice Ederson, el que más ha atajado en lo que va del premundial sudamericano y la Copa América-2021, donde este lunes enfrentarán a Perú en semifinales, a las 17:00 horas, de Sinaloa en el estadio Nilton Santos.

Todos quieren jugar

"El lado negativo es que sólo puede jugar uno. Los tres queremos jugar, pero es una decisión del entrenador. Es una lucha sana entre los tres, damos lo máximo en los entrenamientos y así la selección brasileña es la única que gana", señaló Ederson a la agencia de noticias EFE.

“Tite” ha rotado a los porteros en ambas competencias, donde Brasil lleva 10 triunfos y un empate y apenas ha recibido cuatro goles, lo que convierte su defensa en la menos vencida de Sudamérica.

Ederson, de 27 años, supo abrirse un espacio en una posición en la que Alisson parecía inamovible, pero lesiones y una temporada irregular con los 'reds' hicieron que el exportero de la Roma de Italia cediera terreno en el 'scratch'.

Lo que dice “Tite”

"Tenemos tres grandes porteros. Taffarel es la persona, junto a Marquinho (otro preparador de guardametas), que más oigo para tomar una decisión en ese sentido (la elección del titular). Estoy muy tranquilo con cualquier arquero que pueda ser utilizado", sostiene el DT. “Tite”.

"Ederson es el que mejor juega con los pies. De hecho, es uno de los mejores arqueros que he visto jugando con los pies, tiene una facilidad muy, muy grande. Aunque no es que Alisson y Weverton no lo sepan hacer", apunta al portal Globo Esporte.

"Pero nuestra elección no se realiza con base en eso, porque somos conscientes de que el portero no sólo está para jugar con los pies, tiene que ser un arquero completo, primero debe atajar bien", sostiene. "Es muy difícil elegir", concluyó.

En esta Copa América 2021, Alisson fue titular en la victoria de Brasil por 3-0 sobre Venezuela en su debut, y en el empate de 1-1 ante Ecuador en el juego cuatro, último de la fase de grupos.

Ederson inició el partido en la goleada de 4-0 sobre Perú (duelo dos, primera fase), y en el triunfo de 1-0 sobre Chile en los cuartos de final.

Werverton jugó de titular en la victoria de 2-1 sobre Colombia en el choque tres de la fase de grupos.

