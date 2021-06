Copa América tendrá árbitros europeos

El duelo del próximo viernes entre Chile y Bolivia tendrá un antecedente histórico, ya que por primera vez, la Copa América recibirá a silbantes europeos, esto tras un convenio que se realizó entre Conmebo y UEFA.

Jesús Gil Manzano será el encargado de llevar por buen puerto las hostilidades del encuentro correspondiente a la segunda fecha. Él llevará de asistentes a sus compatriotas Diego Barbero y Ángel Nevado, mientras que Ricardo Burgos estará en el VAR.

Designaciones arbitrales para la segunda fecha. Foto: Twitter Copa América.

Gil Manzano puede presumir de nueve años de experiencia como nazareno del máximo circuito español, tras debutar en el 2012 en el choque entre Malaga y Mallorca. Dos años después recibiría su gafete como arbitro internacional.

El silbante no suele tener compasión de nadie, ya que no le temblado la mano para expulsar a gente com Luis Suárez o Neymar, sin embargo, hay una en especial que se le recuerda, la de la final de la Super Copa Española, cuando echó de la cancha a Lionel Messi, quien recibía su primera expulsión con los blaugranas.

El arbitro español ya tuvo la oportunidad de estar en un encuentro de la Copa América. Lo hizo en el duelo inaugural entre Brasil y Venezuela, en donde fue asignado como cuarto silbante.

