Copa Libertadores: Presidente del Atlético Mineiro lanza críticas a Boca.

El Boca Juniors y Atlético Mineiro disputaron este martes en Buenos Aires el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro que terminó empatado sin goles y en medio de la polémica.

La polémica alrededor del partido no se termina: ahora, Atlético Mineiro subió en sus redes sociales un video en el que el presidente de la institución, Sérgio Coelho, lanzó una crítica sobre las polémicas que ocurrieron durante y luego del juego contra Boca Juniors, que abrió la llave de octavos de final de la Copa Libertadores.

Además de referirse al gol anulado a Diego González y los problemas de comunicación entre Andrés Rojas, el árbitro principal, y la cabina del VAR,, Coelho se quejó sobre cómo fue la llegada del plantel a la Argentina, el lugar que Boca le ofreció a la delegación brasileña en la Bombonera y la salida del país. Además, prometió recibir a Boca “de la misma manera”.

“La jugada tenía que ser anulada, sí. Todos lo pueden comprobar viendo la repetición. El atacante de Boca empujó con las dos manos a nuestro defensor, es claro y no hay discusión. Todo el mundo lo vio. Los árbitros tomaron la decisión correcta y el VAR confirmó que había una falta. No hay dudas de eso, inclusive están las grabaciones de lo que conversaron los árbitros. No hay que reclamar un gol que tuvo que ser anulado, es mi punto de vista. Me levanté a las 6 de la mañana y vi en televisión, hasta cuando salimos del hotel, que la prensa sólo hablaba de esa jugada, con la nítida intención de presionar a la Conmebol. Nosotros no vamos a aceptar eso”.

Sérgio Coelho también manifestó incomodidad por cómo se desenvolvió la visita al país, y dijo que fue una decepción total durante los octavos de ida en la Copa Libertadores.

Acciones del partido de ida entre Boca ante Mineiro en la Copa Libertadores/EFE

Llegamos al aeropuerto casi a medianoche e hicieron que todos los miembros de nuestra delegación fuesen testeados por el Covid, siendo que todos nosotros habíamos sido testeados el propio domingo, el día del viaje, y fueron todos negativos. Nos quedamos dos horas esperando a que salga el resultado, a la madrugada, con mucho frío en Argentina. Cuando llegamos al hotel eran como las 3 de la mañana”.

Después se quejó sobre cómo Boca Juniors trató a la delegación de su equipo, una vez en la Bombonera: “No fuimos bien recibidos, como de costumbre. Comenzando por la comisión técnica de Boca, que presionó insistentemente, durante todo el juego, a nuestro entrenador, Cuca. Inclusive, con ofensas morales. Ellos hicieron presión desde el inicio hasta el final del partido, incluido el entrenador (por Miguel Russo)”.

Nos colocaron en una esquina del estadio, con una visibilidad horrible, siendo que todos los demás sectores del estadio estaban vacíos, sin la hinchada. Nosotros nos quedamos ahí, en una esquina, a la buena de Dios”, continuó.

Presidente do Galo desabafa sobre incidentes envolvendo jogo com o Boca: https://t.co/2QaHZ3xK4I#Galo ����️ pic.twitter.com/aUC2swyKyC — Atlético �� (@Atletico) July 15, 2021

Después, se refirió a un episodio del post-partido: “Estábamos saliendo y a pocos metros la seguridad de Boca nos pidió que continuáramos, pero tuvimos que esperar 40 minutos en una sala, donde corría viento y hacía mucho frío, sin poder continuar con nuestra salida. No entendemos por qué, si en el estadio no había hinchas. Ellos decían que era por ‘seguridad’. A no ser que sea por causa de la propia comisión técnica o de los miembros de Boca que nos agredían. No comprendía por qué”.

Sobre el final, dijo que Boca será recibido de la misma manera y que espera que el árbitro del segundo partido no sea presionado: “Primero, ellos serán recibidos de la misma forma en la que nos recibieron. Exactamente igual. Segundo, creemos en la Conmebol y en su entidad. Pedimos públicamente que designen un árbitro de primera línea, un árbitro que venga a dirigir sin el peso de la presión que se está haciendo. Esperamos un árbitro neutro, que venga y haga su trabajo correctamente y sea honesto”.

Atlético Mineiro y Boca Juniors disputaran el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo martes 20 de julio en Belo Horizonte y será dirigido por el uruguayo Esteban Ostojich, el árbitro de la final entre Argentina y Brasil en la Copa América.. Y, en el VAR estará el chileno Julio Bascuñán.

