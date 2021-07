Copa Libertadores: Riquelme, vicepresidente de Boca plantea queja ante Conmebol

Buenos Aires, Argentina.- El vicepresidente del club argentino Boca Juniors, Juan Román Riquelme, calificó hoy de “lamentable” la eliminación del equipo ante Atlético Mineiro de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

“Hemos ganado los dos partidos, se hicieron las cosas como se tienen que hacer, se ganan los partidos y no te cobran los goles. Si no te quieren cobrar los goles que hacés, ¿cómo hacés para ganar?”, planteó el ex futbolista.

Boca Juniors empató los dos encuentros de cuartos de la Copa Libertadores 0-0, primero en la Bombonera y este martes en Belo Horizonte, pero el video de asistencia arbitral (VAR) anuló dos goles del “xeneize”, uno en cada juego, por acciones muy polémicas.

En la tanda de penaltis, Atlético Mineiro se impuso 3-1 y avanzó a los cuartos de final del máximo torneo continental de futbol a nivel de clubes, organizado por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

“Es muy triste lo que está pasando. Pasó con Boca y con Cerro Porteño (de Paraguay), es ordinario lo que está pasando”, insistió Riquelme. En declaraciones al canal TyC Sports, advirtió que “lo que está pasando es lamentable” y consideró que “la Conmebol debe tener la responsabilidad de tratar de poner gente que entienda un poco mejor”.

Para Riquelme, de 43 años, la Copa Libertadores está “perdiendo prestigio” y “la Copa Libertadores de América no está siendo seria”.

Supuestamente nadie lo quería enfrentar (a Atlético Mineiro) y Boca le ganó los dos partidos, nos dejaron afuera igual. Estamos muy dolidos. Son cosas muy raras que no son sanas para una competición tan importante”, dijo.

Como jugador, Riquelme conquistó en tres ocasiones la Copa Libertadores con Boca Juniors: en 2000, 2001 y 2007, la última que ganó el popular club de Buenos Aires.

