Copa Libertadores: Se revelan los árbitros para la vuelta de los 8vos de final

Paraguay.- Luego de los duelos de ida culminaran sin más problema la Conmebol analizó a cada uno de los árbitros que deberán saltar el campo para los duelos de vuelta de los 8vos de final de la Copa Libertadores luego de los momentos de vergüenza que se vivieron en los duelos de Boca Juniors vs Atlético Mineiro y Cerro Porteño vs Fluminense.

En total fueron 5 árbitros los que fueron dados de baja de manera indefinida por la Conmebol por sus errores, es por ello que para esta nueva jornada de la Copa Libertadores no verán acción y posiblemente no lo harán si no hasta la siguiente temporada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de redes sociales la Copa Libertadores compartió la relación de todos los partidos y sus respectivos árbitros y los encargados del VAR quienes han sido los más afectados en los últimos meses en Conmebol, siendo ya varios los suspendidos, recordando que en Copa América se vivió algo similar que terminó por afectar a los equipos.

Leer más: Lionel Messi y su familia disfrutan de Miami en lujosa residencia; te contamos cómo es

Los juegos de vuelta iniciarán este martes 20 de julio y culminarán hasta el día jueves 22 del mismo mes. Una vez finalizada esos duelos se conocerán a los mejores 8 equipos de la Copa Libertadores y dará paso a la ronda de 4tos de final. Por ahora los equipos brasileños están con ventaja sobre los argentinos aunque todo puede pasar ya que no hay una gran diferencia.

�� ¡Los resultados de la semana en la CONMEBOL #Libertadores!



⚽ 9⃣ goles en la ida de octavos



✔ Sólo un equipo local pudo ganar: @Velez.



✔ 3⃣ triunfos de visitantes: @Flamengo, @FluminenseFC

y @Palmeiras.



✔ 4⃣ empates. pic.twitter.com/pHjUS0BFe9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 16, 2021

Así se pitarán los 8vos de vuelta

Atlético Mineiro vs Boca Juniors | Árbitro: Esteban Ostojich

Fluminense vs Cerro Porteño | Wilmar Rondan

Racing vs Sao Paulo | Gustavo Tejera

Barcelona vs Vélez | Piero Meza

Palmeiras vs U. Católica | Alexis Herrera

Argentinos Jrs. vs River Plate | Eber Aquino

Flamengo vs Defensa y Justicia | Roberto Tobar

Internacional vs Olimpia | Christian Ferreyra

Leer más: Sarah Kohan deleita las redes sociales con blusa con transparencias en negro

Esta primera ronda de juegos de ida de la Copa Libertadores dejó apenas 9 goles en 8 partidos, un número muy bajo teniendo en cuenta que todos son equipos altamente poderosos. En lo que respecta a las victorias solo 4 equipos lograron la ventaja pero solo un local pudo hacerlo y fue Vélez. El resto de los partido fueron empates.

Es claro que el parón de verano les afectó ya que aún no todos los equipos han podido recuperar a sus jugadores luego de la Copa América ya sea por lesión o por las vacaciones obligatorias que se le tienen que dar por haber estado sin descanso. La Copa Libertadores volverá hasta la siguiente semana para conocer a los que siguen en el torneo.

Presunto militar apunta con arma a motociclista en Culiacán

Síguenos en