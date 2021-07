Copa Oro: Alan Cervantes quiere emular el buen trabajo de Edson Álvarez

Estados Unidos.- México chocará con Cánada este jueves en el estadio NRG de Houston, Texas, en busca de avanzar a la final de la Copa Oro, y un jugador que se perfila para tener minutos es el joven volante de Santos Laguna, Alan Cervantes, quién mencionó que buscará emular el buen trabajo de Edson Álvarez.

El canteros de las Chivas sabe que ante las molestias del jugador del Ajax podría ser tomado en cuenta por el 'Tata' Martino, así que intentará sacarle el mayor jugo a la oportunidad, fijándose en el ejemplo de Álvarez, a quién califica como un jugador que ya hizo historia con selección Mexicana.

Trato de sacar el máximo provecho de mis compañeros, pero por posición me he enfocado en Edson (Álvarez) que es joven, pero que ya dejó huella en México. Estoy consciente de su lesión, ojalá Edson pueda estar para el partido, pero me siento preparado, listo, con mucha responsabilidad y si me toca estar lo haré de la mejor manera posible".

"Me he basado con él en tema de posición, desde los pases de 5 y 10 metros que los da con firmeza y eso lo dejamos muy a la deriva en México, pero en el futbol europeo los pases de 2 o 30 metros son casi perfectos, también trato de aprender los movimientos de Héctor Herrera, su calidad técnica, desde el más mínimo detalle”, señaló en entrevista con TUDN.

Cervantes también fue preguntado sobre su sentir de no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el selectivo del 'Jimmy' Lozano, a lo que respondió que si fue duro golpe por el proceso que había pasado con el equipo, sin embargo, expresó que ahora está en Selección mayor, y buscará aprovechar su primera convocatoria.

Si, más porque era como mi año, daba la edad, estuve en casi todo el proceso, tenía deseos de ir, era uno de las metas, un sueño que quería cumplir, no me toca estar allá, hay jugadores con bastante calidad, hay un equipazo en Tokyo y me quedo contento y satisfecho de que tienen un equipazo, pero por otra parte venir acá ha sido reflejo del trabajo arduo que he tenido en dos temporadas, me falta crecer y contento por la oportunidad que me han dado”, dijo.