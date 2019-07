Copa Oro: Andrés Guardado es duda para las semifinales ante Haití

Este martes México enfrenta a Haití en las semifinales de la Copa Oro y Gerardo “Tata” Martino pudiera no disponer de una de sus piezas claves. El mediocampista mexicano Andrés Guardado que saliera de cambio en el partido ante Costa Rica por problemas musculares podría no estar recuperado para las semifinales.

De acuerdo con información de Univision Deportes, Guardado "Salió con una pequeña molestia muscular que, incluso, arrastra desde la fase de grupos. Por eso, quizá, le darán cuidado, pensando en que esté listo para la Final, siempre y cuando el conjunto tricolor acceda".

Andrés Guardado celebrando una anotación con la Selección Mexicana/AFP

Después de obtener la victoria ante Costa Rica, el propio Gerardo Martino había declarado que Guardado estaba en duda para iniciar ese partido y que de último momento el cuerpo técnico se decidió por alinearlo.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Para el duelo ante Haití, Martino podría hacer distintos movimientos e, incluso, intencionales, con la finalidad de cuidar a su equipo para la etapa final del certamen ya que no solo Guardado salió con problemas musculares ante Costa Rica, si no también Jonatahan Dos Santos y Edson Álvarez que no salió del partido pero si se mostro con molestias.

�� "El desgaste físico tras 120 minutos de partido, será factor de cara a nuestro siguiente partido".



�� Gerardo Martino.#GoldCup2019 | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) 30 de junio de 2019

Durante esta edición del certamen Andrés Guardado se convirtió en el jugador mexicano con más partidos disputados en la Copa Oro al acumular 22 partidos, además de que igualó a “Zague” como el mejor anotador con 12 tantos.