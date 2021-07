Copa Oro: El Salvador gana por primera vez dos juegos en la fase de grupos

En sus 11 participaciones en la Copa Oro, la selección de El Salvador nunca había ganado dos juegos en la fase de grupos, y con su triunfo de ayer de 2-0 sobre Trinidad y Tobago lo hizo por primera vez y está en los cuartos de final.

Los “cuscatlecos” nunca han sido campeones en la Copa Oro, y ahora bajo el mando de Hugo Pérez, exfutbolista salvadoreño, nacionalizado estadounidense, busca su primera corona.

El Salvador no ha pasado de los cuartos de final en cinco ocasiones, y ha quedado eliminado en la primera ronda seis veces.

En la actual Copa Oro con sede en los Estados Unidos, El Salvador debutó victoria de 2-0 sobre Guatemala con goles de Álex Roldan y Joaquín Rivas en la fecha uno del grupo A donde también están Trinidad y Tobago así como la selección de México.

En su segundo duelo, El Salvador dobló también 2-0 a Trinidad y Tobago con dianas de Jairo Henríquez y Walmer Martínez.

El Salvador cierra la fase de grupo contra México el próximo domingo a las 20:00 horas, de Sinaloa en el estadio Cotton Bowl, en Dallas, Texas.

De momento, el cuadro salvadoreño es líder con seis unidades, seguido de México con cuatro puntos, Trinidad y Tobago con uno y Guatemala sin unidad.

Sus participaciones.

El Salvador no pudo clasificar a la Copa Oro ni en 1991, ni en 1993. Lo hizo por primera vez en 1996, pero fue eliminado en la primera fase al igual que en 1998.

En el año 2000 no clasificó. En 2002 y 2003 llegó a los cuartos de final.

En 2005 no logró el boleto a la Copa Oro, lo hizo en los dos siguientes torneos, 2007 y 2009 y quedó eliminado al terminar la fase de grupos.

Los salvadoreños llegaron a los cuartos de final en 2011 y 2013, y aunque en 2015 quedaron en la primera fase, en 2017 avanzaron a cuartos antes de ser eliminados en la fase del grupo en su partipación anterior que fue en 2019.

Titulares

Los 11 jugadores de El Salvador con los que inició el entrenador Hugo Pérez contra Trinidad y Tobago fueron: Mario Martínez (portero); Brayan Tamacas, Eriq Zavaleta, Ronald Gómez, Alexander Larín (defensas); Joshua Pérez, Darwin Cerén, Narciso Orellana, Jairo Enríquez (mediocampistas), Joaquín Rivas, y Marvin Monterrosa (delanteros).

