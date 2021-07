Copa Oro: México enfrentará a Honduras en etapa de los Cuartos de Final

Phoenix, Estados Unidos.- Terminó la fase de grupos y los duelos de los Cuartos de Final de la Copa Oro se han definido de manera oficial. México tendrá como rival al sublíder del Grupo D, el combinado de Honduras que perdió el liderato al caer por 2-0 frente al invitado Qatar.

Los catrachos venía de realizar un paso perfecto dentro del sector aunque en la cancha del BBVA Compass Stadium de Houston se quedó en cero ante los asiáticos y por tal motivo finalizó su participación en la 1ra ronda con 6 unidades, un punto menos que los 7 que logró el conjuntó marrón.

Tal y como se ha visto como el caballo negro a los próximos anfitriones de la Copa del Mundo su participación esta sorprendiendo a propios y extraños en esta vigente Copa Oro. Su nivel de futbol les otorgó el primer sitio y por ende los catrachos deberán de encontrar a la Selección Mexicana para el próximo duelo del torneo de Concacaf.

Los hondureños no tuvieron en mente encontrarse a México en vista que su participación en el torneo había dado otras expectativas, tanto para su afición como para los propios jugadores y cuerpo técnico. Esta derrota generará un ajuste en cuanto a los errores que cometió en Houston para no repetirlos en Phoenix, pues el Tri los podría liquidar a la hora de la definición al contar con Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori y Jesús Manuel Corona en eje de ataque.

Los últimos duelos oficiales en Copa Oro que se han realizado entre mexicanos y hondureños, la Selección Nacional ha logrado mayor cifra de victorias. Esta ocasión se tratará de emular ahora que el duelo será en fase de eliminación y así mantener el rumbo para llegar a disputar la gran final.

México tuvo un último entrenamiento tanto físico como de recuperación en Dallas antes de comenzar su arribo a Phoenix. Por su parte Honduras estaría llegando a Arizona a partir de mañana para dar comienzo a su preparación y medirse en los Cuartos de Final ante el Tricolor.

Honduras cayó 0-2 contra Qatar

El partido México vs Honduras será en punto de las 21:00 horas (Tiempo del Centro de la República Mexicana). Los demás cruces serán El Salvador vs Qatar, Estados Unidos vs Jamaica y Canadá vs Costa Rica. Habrá doble cartelera el sábado y dos juegos para el domingo.

Entrenamiento de la Selección Nacional

