Copa Oro: Néstor Araujo asegura que se sienten afectados por el arbitraje

El defensa de la Selección Mexicana de Futbol Néstor Araujo dio a conocer que al interior del Tricolor se sintieron afectados por el arbitraje de su debut en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago.

En el encuentro disputado el sábado, el atacante del Nápoli, Hirving “Chucky” Lozano recibió un duro golpe del arquero trinitario Marvin Phillip, que lo mandó al hospital y posteriormente lo dejó fuera de la Copa Oro.

"Sí nos sentimos afectados, le comentaba al árbitro (Ricardo Montero de Costa Rica) de dos o tres barridas muy imprudentes y ni siquiera sacó tarjeta y le decía que tenía que cuidar más a esos jugadores habilidosos y que están en riesgo", dijo Araujo para TUDN, luego de una gris presentación de México en la Copa Oro.

El internacional defensor mexicano señaló que la baja de Lozano de la Copa Oro no cayó bien al grupo, pero ahora tienen que recuperarse y salir adelante.

"Tristes, agüitados por lo que pasó con 'Chucky', como 'Chucky' no hay dos, pero son decisiones que no me corresponden, no tengo idea y ahora lo que venga a sumarse bienvenido sea y que el 'Chucky' se recupere para el futuro", agregó Araujo.

La Selección Mexicana tratará de dar vuelta a la página y sumar su primera victoria del torneo cuando se mida este miércoles a la emergente Guatemala en el Cotton Bowl.

